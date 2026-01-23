Χρηματιστήριο: Διόρθωσε από τα πολυετή ρεκόρ – Θετικό πρόσημο για έκτη διαδοχική εβδομάδα
Κέρδη 0,9% στο πενθήμερο, στο 6,8% η απόδοση από την έναρξη του 2026 - «Άλμα» για την Aegean - Νέα υψηλά για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil και Aktor
Διόρθωσε σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο από τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 16 ετών (Ιανουάριος 2010), με τους αγοραστές να παίρνουν «ανάσες» μετά το εντυπωσιακό διήμερο ράλι που προηγήθηκε. Ωστόσο, το rotation στις μετοχές δεν επέτρεψαν μία εκτεταμένη πτώση, διατηρώντας τον Γενικό Δείκτη κοντά στα πρόσφατα κεκτημένα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (23/1), ο ΓΔ υποχώρησε κατά 11,15 μονάδες ή -0,49% και έκλεισε στις 2.265,13 μονάδες. Σε περίπου 20 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.261,33 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.281,90 μονάδες. Παρ’ όλα αυτά, το ΧΑ πέτυχε την έκτη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου, καθώς ενισχύθηκε κατά +0,87% στο πενθήμερο. Τα κέρδη εντός του 2026 ανέρχονται σε +6,81%.
Νέο ράλι έκανε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία διατηρήθηκε σε θετική τροχιά για 8η μέρα και έπιασε τα 32 ευρώ, κλείνοντας σε νέο υψηλό 26ετίας (Νοέμβριος 1999). Η Motor Oil ανανέωσε το ιστορικό ρεκόρ της, φτάνοντας κοντά στα 33 ευρώ. Το υψηλό 22 ετών (Νοέμβριος 2003) διεύρυνε η Aktor, πλησιάζοντας τα 11 ευρώ.
Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν μεταξύ άλλων η Aegean, η Quality & Reliability και η Lavipharm, με την τελευταία να κατακτά το ψυχολογικό όριο του 1 ευρώ για πρώτη φορά έπειτα από 3,5 χρόνια (Αύγουστος 2022). Στο ίδιο μήκος κύματος, η Εκτέρ έπιασε τα 4 ευρώ για πρώτη φορά μετά από 26 χρόνια (Ιούνιος 2000). Στον αντίποδα, η Coca-Cola HBC δέχθηκε πιέσεις, ενώ μεγάλες απώλειες σημείωσαν επίσης η Σαράντης, η Jumbo και ο ΟΠΑΠ.
Στις αγορές βγήκε χθες η Eurobank με ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2), με στόχο την άντληση 400 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζήτηση ανήλθε στα 3,8 δισ. ευρώ, με υπερκάλυψη 9,5 φορές, δίνοντας τη δυνατότητα στην τράπεζα να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο σε 160 μονάδες βάσης (επιτόκιο 4,7%) από 200 μ.β. (5%) που ήταν η αρχική ενδεικτική προσφορά. Το ομόλογο είναι διάρκειας 11 ετών (2037) με δυνατότητα ανάκλησης στα 6 έτη (2032).
Προς διαπραγμάτευση εισήχθησαν σήμερα οι 8,032 εκατ. νέες μετοχές της Quality and Reliability, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της αύξησης υπολογίζονται σε 8,745 εκατ. ευρώ.
Μεικτή εικόνα στη Wall Street – Απώλειες στην Ευρώπη
Δύο ημέρες δυναμικής ανόδου μετρά η Wall Street, η οποία έχει καλύψει το χαμένο έδαφος από τους τριγμούς που προκάλεσαν νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα οι εντάσεις γύρω από τη Γροιλανδία και οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες. Σε μεικτό έδαφος διαπραγματεύονται σήμερα οι αμερικανικές μετοχές, με τον Dow Jones στο -0,6% και τον Nasdaq στο +0,4%. Παράλληλα, ο S&P 500 και ο Nasdaq οδεύουν προς τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία πτώση, κάτι που έχει να συμβεί από τον περασμένο Ιούνιο.
Απώλειες καταγράφουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με το βλέμμα στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Επιπλέον, οι traders «ζυγίζουν» την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στο 0,75%, παρά τις προβλέψεις που έκαναν λόγο για αύξηση στο 1%. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρεί κατά -0,2%, ο βρετανικός FTSE 100 χάνει οριακά, ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά -0,3%, ενώ ο γερμανικός DAX σημειώνει κέρδη +0,1%. Στην περιφέρεια, ο ιταλικός FTSE MIB κινείται πτωτικά κατά -0,9% και ο ισπανικός IBEX κατά -0,8%.
