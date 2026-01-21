ΟΠΑΠ – Allwyn: Επιταχύνεται η συνένωση, τα επόμενα βήματα
ΟΠΑΠ – Allwyn: Επιταχύνεται η συνένωση, τα επόμενα βήματα
Ανοίγει ο δρόμος για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της συμφωνίας - Τι θα γίνει με τους μετόχους που καταψήφισαν
Σε τροχιά επιτάχυνσης μπαίνει η μεγάλη επιχειρηματική συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, μετά την απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των δύο εταιρειών να άρουν την αίρεση που αφορούσε το όριο του 5% στο δικαίωμα εξόδου των μετόχων.
Μέχρι πρότινος, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελούσε υπό την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι που θα ασκούσαν το δικαίωμα εξόδου -δηλαδή όσοι καταψήφισαν τη διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ- δεν θα υπερέβαιναν το 5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Πλέον, η προϋπόθεση αυτή αίρεται πλήρως, ανεξαρτήτως του ποσοστού των μετοχών για τις οποίες θα ασκηθεί το δικαίωμα.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δύο εταιρειών, η συνένωση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Παράλληλα, η διασυνοριακή μετατροπή του ΟΠΑΠ προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί περίπου τρεις μήνες μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7ης Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δύο εταιρειών.
Πότε ολοκληρώνεται η συναλλαγήΗ εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς αίρει μια βασική εκκρεμότητα και ανοίγει τον δρόμο για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση της λήψης των τελικών ρυθμιστικών εγκρίσεων.
