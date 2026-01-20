Allwyn-ΟΠΑΠ: «Πράσινο φως» από τα ΔΣ για την εμβληματική συνένωσή τους – Αίρεται το όριο του 5%

Η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου του 2026 και θα δημιουργηθεί η δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στον κόσμο - Τι δήλωσαν ο Karel Komarek και ο Jan Karas