Πρεμιέρα ελέγχων από Κομισιόν και ΔΝΤ: «Στο τραπέζι» η υπεραπόδοση του 2025 και ο χώρος για φοροελαφρύνσεις
Μέσα στην εβδομάδα ξεκινούν οι κρίσιμες διαβουλεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών που καταφθάνουν στην Αθήνα για την αξιολόγηση του 2025 και της ετήσιας έκθεσης του Άρθρου 4 του ΔΝΤ
Το πρώτο «πράσινο φως» από τους τεχνοκράτες της Κομισιόν και ΔΝΤ για την πορεία της οικονομίας και που κρατικού προϋπολογισμού αναζητά τις επόμενες ημέρες το οικονομικό επιτελείο. Μέσα στην εβδομάδα ξεκινούν οι κρίσιμες διαβουλεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών που καταφθάνουν στην Αθήνα για την αξιολόγηση του 2025 και της ετήσιας έκθεσης του Άρθρου 4 του ΔΝΤ.
Οι διεργασίες αυτές θα ολοκληρωθούν τον Μάρτιο, πιστοποιώντας τότε και το αν συνεχίζονται οι εντυπωσιακές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες αποτελούν το «διαβατήριο» για τις επόμενες παρεμβάσεις στήριξης.
Οι ξένοι εμπειρογνώμονες θα «διπλοτσεκάρουν» τα στοιχεία που θα συλλέξουν στην Αθήνα. Δίνοντας έμφαση στις εισπράξεις εσόδων που συνδέονται με τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής. Αυτά είναι που θα αποκαλύψουν και αν υπάρχει περιθώριο για νέα μόνιμα μέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσεις.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου που θα παρουσιαστούν στους θεσμούς, το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 αναμένεται να κλείσει πολύ κοντά στον στόχο του 3,78%, ή και ελαφρώς υψηλότερα άνω του 4%, αναλόγως αν το πλήγμα στα κρατικά έσοδα από τις κινητοποιήσεις των αγροτών και τα «μπλόκα» στα τελωνεία αποδειχθούν ελέγξιμα και αναστρέψιμα. Ενώ το δημόσιο χρέος της χώρας καταγράφει εντυπωσιακή αποκλιμάκωση της τάξεως του 9% του ΑΕΠ.
Με «όπλο» αυτά τα στοιχεία, η ελληνική πλευρά ανοίγει τη συζήτηση για την αξιοποίηση του υπερπλεονάσματος. Στον σχεδιασμό του υπουργείου βρίσκεται ήδη ένα νέο πακέτο μέτρων με «κορμό» τη μείωση της φορολογίας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Ωστόσο, το εύρος του δημοσιονομικού χώρου που θα «κλειδώσει» κατά την τελική αξιολόγηση τον Μάρτιο, αφού εισπραχθούν και οι τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος του 2025.
Αυτό θα κρίνει αν το καλάθι των ελαφρύνσεων θα μπορέσει να διευρυνθεί, περιλαμβάνοντας εισοδηματικές ενισχύσεις σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
Παρά το θετικό κλίμα, οι εκπρόσωποι των θεσμών αναμένεται να εστιάσουν σε τρεις εκκρεμότητες που παραμένουν ανοιχτές από τη λήξη του 3ου μνημονίου το 2018:
Αναζητώντας την «έκπληξη»
Το «πακέτο» του 2026: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και εισφορές
Τα «αγκάθια» από το παρελθόν και οι μεταρρυθμίσεις
