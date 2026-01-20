Πρεμιέρα ελέγχων από Κομισιόν και ΔΝΤ: «Στο τραπέζι» η υπεραπόδοση του 2025 και ο χώρος για φοροελαφρύνσεις

Μέσα στην εβδομάδα ξεκινούν οι κρίσιμες διαβουλεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών που καταφθάνουν στην Αθήνα για την αξιολόγηση του 2025 και της ετήσιας έκθεσης του Άρθρου 4 του ΔΝΤ