Νέα εθελούσια έξοδος στην Alpha Bank: Αποζημίωση έως €190.000 για άμεση αποχώρηση ή έως €260.000 για sabbatical
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εθελούσια έξοδος στην Alpha Bank: Αποζημίωση έως €190.000 για άμεση αποχώρηση ή έως €260.000 για sabbatical

Τι περιλαμβάνει - Δυνατότητες αποχώρησης και όροι - Ενίσχυση εξυπηρέτησης Πελατών και επένδυση στην εκπαίδευση

Νέα εθελούσια έξοδος στην Alpha Bank: Αποζημίωση έως €190.000 για άμεση αποχώρηση ή έως €260.000 για sabbatical
Νέο στοχευμένο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης με αποζημίωση έως 190.000 ευρώ για άμεση αποχώρηση ή έως 260.000 ευρώ για sabbatical ανακοίνωσε σήμερα (19/1) η Alpha Bank, στο πλαίσιο της εξέλιξης του επιχειρησιακού και λειτουργικού μοντέλου, που υλοποιεί η τράπεζα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό εργαζομένων με τουλάχιστον 6ετή υπηρεσία και εστιάζει στοχευμένα σε ρόλους που επηρεάζονται από τον ψηφιακό μετασχηματισμό και το εν εξελίξει πλάνο της Τράπεζας για απλοποίηση και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

