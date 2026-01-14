Φοροδιαφυγή: Τα ψηφιακά εργαλεία έφεραν επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ στα κρατικά Ταμεία
Φοροδιαφυγή: Τα ψηφιακά εργαλεία έφεραν επιπλέον 2,5 δισ. ευρώ στα κρατικά Ταμεία
Πάνω από 181 εκατομμύρια ψηφιακά δελτία αποστολής και πάνω 17 εκατομμύρια εγγραφές ΙΧ στο ψηφιακό πελατολόγιο από 27.273 επιχειρήσεις το 2025
Με νέα υπέρβαση έκλεισαν το 2025 τα φορολογικά έσοδα. Με την χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων τη χρονιά που πέρασε, η ΑΑΔΕ εισέπραξε συνολικά 74,2 δισ. ευρώ, ενώ ο στόχος που της είχε τεθεί στα τέλη του 2024 ήταν για 71,6 δισ. ευρώ.
Η υπέρβαση αυτή κατά περίπου 2,5 δισ. ευρώ (φορολογικές εισπράξεις και συμψηφισμοί συνολικά) ήρθαν ως αποτέλεσμα δισεκατομμυρίων συναλλαγών που πλέον πρώτη φορά καταγράφονται ηλεκτρονικά.
Για εκατοντάδες εκατομμύρια εξ αυτών μάλιστα, η καταγραφή ξεκίνησε μόλις στα μέσα ή τα τέλη του 2025, ως μέρος ενός σχεδίου που συνδύασε ψηφιακή επιτήρηση με στοχευμένους ελέγχους στο πεδίο, κλείνοντας τις «μαύρες τρύπες» όπου χάνονταν δισεκατομμύρια.
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι η μείωση του φορολογικού κενού στον ΦΠΑ. Για χρόνια, η «αόρατη» φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ ήταν το αγκάθι της ελληνικής οικονομίας. Το 2023, το κενό συρρικνώθηκε στο 11,4%, ενώ για το 2024 η πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μιλάει για 9% – μονοψήφιο ποσοστό για πρώτη φορά μετά από χρόνια.
Πώς έγινε αυτό;
· Δεύτερον, το Ψηφιακό Πελατολόγιο στον κλάδο των οχημάτων – έναν κλάδο που παραδοσιακά ήταν «γκρίζα ζώνη» φοροδιαφυγής. Μέχρι σήμερα έχουν καταχωρηθεί 17,4 εκατ. συναλλαγές από 27.273 επιχειρήσεις. Κάθε κίνηση συναλλαγή και επισκευή, καταγράφεται και ελέγχεται αυτόματα.
· Τρίτον, η μηνιαία υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις. Αυτές οι επιχειρήσεις – που συχνά ήταν «όχημα» για απάτες ΦΠΑ – βρίσκονται πλέον υπό μηνιαία παρακολούθηση.
