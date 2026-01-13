JPMorgan: Η Ελλάδα μία από τις πιο ελκυστικές αγορές για την κατηγορία Emerging Europe
Προτείνει αύξηση θέσεων - Κομβικό ρόλο στο επενδυτικό αφήγημα της Ελλάδας παίζει η επικείμενη μετάβαση στους δείκτες MSCI Developed Markets - Κορυφαία επιλογή στην περιοχή η Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί τη μοναδική ελληνική μετοχή στη λίστα CEEMEA Strategy Top 10
Στις κορυφαίες επιλογές της περιοχής της αναδυόμενης Νοτιοανατολικής Ευρώπης (CEEMEA) για το 2026 διατηρεί την Ελλάδα η JPMorgan, επαναλαμβάνοντας τη σύσταση overweight και αναδεικνύοντας τη χώρα ως μία από τις πιο ελκυστικές αγορές της Emerging Europe. Ο οίκος συνδυάζει τις ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις με τις χαμηλές αποτιμήσεις, κυρίως στον τραπεζικό κλάδο, ενώ βλέπει τη μετάβαση προς τους δείκτες αναπτυγμένων αγορών ως μεσοπρόθεσμο καταλύτη.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η JPMorgan εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί με ρυθμό άνω του 2% τόσο το 2025 όσο και το 2026, επίδοση που χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη στην Ευρωζώνη. Η ανθεκτικότητα της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τη σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, στηρίζει τη θετική στάση του οίκου απέναντι στην ελληνική αγορά.
Παρά την ισχυρή πορεία των τελευταίων ετών, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της JPMorgan, η ελληνική αγορά διαπραγματεύεται με P/E 9,1 φορές σε όρους 12μήνου, χαμηλότερα από τον ιστορικό μέσο όρο δεκαετίας, αλλά και με σημαντικό discount έναντι των αναδυόμενων αγορών. Ακόμη πιο έντονη είναι η εικόνα στον τραπεζικό κλάδο, όπου οι ελληνικές τράπεζες αποτιμώνται στις 8,9 φορές κέρδη, επίπεδα αισθητά χαμηλότερα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
