ΙΟΒΕ: Η Ελλάδα «τρέχει» ταχύτερα από την Ευρώπη, μικρά τα βήματα βελτίωσης στο λιανεμπόριο και στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών
Επέστρεψε η αισιοδοξία το 2025, τη σκιάζουν ακρίβεια και κινητοποιήσεις, σύμφωνα με την έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ - Ανεβαίνει η εμπιστοσύνη, «ασφυκτιά» ο Τουρισμός
Λιγότερη απαισιοδοξία και περισσότερες θετικές μεταβολές στους περισσότερους τομείς της ελληνικής οικονομίας, καταγράφει στα τέλη του 2025 η Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας την οποία έδωσε στην δημοσιότητα χθες το ΙΟΒΕ.
Παρά την επίμονη ακρίβεια και τις δυσκολίες στην τροφοδοσία της αγοράς λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Δεκέμβριος έκλεισε με τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα να ενισχύεται σημαντικά: διαμορφώθηκε στις 107,4 μονάδες από 105,9 μονάδες τον Νοέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη θετική τροχιά της χώρας. Μέσα στη γενική τάση βελτίωσης, με μελανά χρώματα περιγράφεται μόνον η κατάσταση στον Τουρισμό (Ξενοδοχεία-Εστιατόρια-Τουριστικά Πρακτορεία) όπου ο κλάδος σημειώνει «βουτιά». στις 79,5 από 113,4 μονάδες.
Ευρύτερα όμως, ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία δείχνει σημάδια κόπωσης και στασιμότητας (δείκτης Οικονομικού Κλίματος 97,7 μονάδες, σταθερά κάτω από τον μακροχρόνιο μέσο όρο των 100 μονάδων), η Ελλάδα υπερέχει κατά 9,7 μονάδες, επιδεικνύοντας ισχυρότερη αναπτυξιακή αντοχή και προοπτική για το 2026.
