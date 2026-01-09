Μασούτης – Κρητικός: Υπεγράφη η συμφωνία που αλλάζει τον χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου
Μασούτης – Κρητικός: Υπεγράφη η συμφωνία που αλλάζει τον χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου
Μετά από σχεδόν έναν χρόνο διαπραγματεύσεων, οι δύο ισχυροί περιφερειακοί παίκτες «σφραγίζουν» τη συμφωνία – Το deal δημιουργεί έναν νέο πόλο με συνδυασμένο κύκλο εργασιών κοντά στα 2 δισ. ευρώ
Σχεδόν μετά από έναν χρόνο διαπραγματεύσεων, Γιάννης Μασούτης και Άγγελος Κρητικός έβαλαν τις υπογραφές τους στη συμφωνία που θα δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες του οργανωμένου λιανεμπορίου στην Ελλάδα.
Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού – προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. από τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., ανοίγοντας τον δρόμο για τη συγκρότηση ενός νέου, ενιαίου ομίλου με πανελλαδικό αποτύπωμα.
Η συμφωνία θα τεθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο, με τις δύο πλευρές να στέλνουν από την πρώτη στιγμή σαφές μήνυμα «ομαλής μετάβασης»: διατήρηση της απασχόλησης, σεβασμός στα δικαιώματα των εργαζομένων και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη τη χώρα.
Με τη συγκεκριμένη κίνηση, ο όμιλος Μασούτη περνά πλέον σε άλλη πίστα, καθώς ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών των δύο αλυσίδων προσεγγίζει τα 2 δισ. ευρώ, γεγονός που τον φέρνει σε τροχιά διεκδίκησης της τρίτης θέσης μεταξύ των μεγαλύτερων παικτών του οργανωμένου λιανεμπορίου στην Ελλάδα, πίσω μόνο από τους δύο κυρίαρχους της αγοράς.
Πρόκειται για μια συμφωνία με βαρύνουσα στρατηγική σημασία για τον κλάδο, καθώς ενώνει δύο από τους πιο ισχυρούς περιφερειακούς παίκτες της αγοράς, με διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές γεωγραφικές «βάσεις», δημιουργώντας έναν νέο πόλο που αλλάζει τις ισορροπίες απέναντι στους μεγάλους εθνικούς και πολυεθνικούς ομίλους του λιανεμπορίου.
