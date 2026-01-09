Μασούτης – Κρητικός: Υπεγράφη η συμφωνία που αλλάζει τον χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου

Μετά από σχεδόν έναν χρόνο διαπραγματεύσεων, οι δύο ισχυροί περιφερειακοί παίκτες «σφραγίζουν» τη συμφωνία – Το deal δημιουργεί έναν νέο πόλο με συνδυασμένο κύκλο εργασιών κοντά στα 2 δισ. ευρώ