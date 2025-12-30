Το βίντεο του Χατζηδάκη για τις 12 σημαντικότερες στιγμές του έργου της κυβέρνησης για το 2025
«Στο τέλος της τετραετίας, θέλουμε να πούμε ξανά: Το είπαμε, το κάναμε!» τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Βίντεο στο οποίο απαριθμεί τις 12 σημαντικότερες στιγμές του κυβερνητικού έργου για το 2025 δημοσίευσε στα social media ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
«Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς» ξεκινά ο κ. Χατζηδάκης στο βίντεο του απολογισμού που , όπως σημειώνει «συνηθίζουμε να κάνουμε λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος».
Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025 είναι:
- Μειώθηκε η ανεργία στο χαμηλότερο των τελευταίων 15 ετών από το 18% στο 8%.
- Αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός στα 880 ευρώ. Τον παραλάβαμε 650 ευρώ.
- Ψηφίστηκε ένα μεγάλο πακέτο μειώσεων φόρων για τη μεσαία τάξη, την οικογένεια και τους νέους, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και στη σημαντική μείωση της φοροδιαφυγής.
- Μειώθηκαν ή καταργήθηκαν -το θυμάστε, φαντάζομαι- βασικές τραπεζικές προμήθειες.
- Ενώ επεκτάθηκε ο υποχρεωτικός εξωδικαστικός συμβιβασμός για να καλύπτεται η μεσαία τάξη και έτσι μειώνονται ακόμα πιο πολύ τα κόκκινα δάνεια».
- Υπογράψαμε με την αμερικανική πλευρά εμβληματικές ενεργειακές συμφωνίες, με σημαντικά οφέλη, γεωστρατηγικά και οικονομικά.
- Ξεκίνησε η λειτουργία των 4 πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων.
- Επεκτείναμε την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας κι έτσι αυξήθηκε η δήλωση των υπερωριών κατά 74%, μέσα σε ένα χρόνο. Κοινωνική πολιτική στην πράξη!
@kostis_hatzidakis Τα highlights του κυβερνητικού έργου για το 2025! Κάνουμε και λάθη, αλλά μιλάμε με μετρήσιμο έργο σε όλους τους τομείς. #fygreece #neadimokratia #politics ♬ πρωτότυπος ήχος - Kostis Hatzidakis
- Άλλαξε ριζικά η εξυπηρέτηση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τη νέα τηλεφωνική, δωρεάν γραμμή «1566», που προστίθεται στο «1555» του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ.
- Ολοκληρώθηκαν νέα μεγάλα έργα, όπως η υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής - Κρήτης και ο αυτοκινητόδρομος Πάτρα - Πύργος.
- Ψηφίστηκε ο νόμος για την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τέθηκαν οι βάσεις για ένα νέο, πιο δίκαιο για τους πραγματικούς παραγωγούς, σύστημα ευρωπαϊκών επιδοτήσεων».
Και το βίντεο του κ. Χατζηδάκη κλείνει λέγοντας: «Λάθη ασφαλώς κάνουμε, αλλά μιλάμε με συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Στο τέλος της τετραετίας, θέλουμε να πούμε ξανά: "Το είπαμε, το κάναμε!"».
