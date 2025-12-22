Ράλι για τα πολύτιμα μέταλλα: Νέο ρεκόρ για χρυσό, ασήμι, πλατίνα λόγω Fed και Βενεζουέλας
Ράλι για τα πολύτιμα μέταλλα: Νέο ρεκόρ για χρυσό, ασήμι, πλατίνα λόγω Fed και Βενεζουέλας
Τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι οδεύουν προς τα ισχυρότερα ετήσια κέρδη τους από το 1979, ενώ η πλατίνα έχει σημειώσει σημειώσει άνοδο περίπου 125% φέτος - Η άνοδος θα συνεχιστεί, αναφέρουν οι αναλυτές
Νέο ρεκόρ έσπασε η τιμή του χρυσού στις αγορές της Ασίας φθάνοντας τα 4.383,76 δολάρια ανά ουγγιά (31,10 γραμμάρια), ξεπερνώντας το προηγούμενο ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφτεί τον Οκτώβριο, καθώς πολλοί επενδυτές μοιάζουν να αναμένουν νέες πτώσεις επιτοκίων από την αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα (Fed) το 2026, ενώ, παράλληλα, αυξάνονται οι γεωπολιτικές εντάσεις, με αιχμή τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι δυο αυτοί παράγοντες δίνουν ώθηση στην καλύτερη ετήσια απόδοση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.
Το πολύτιμο μέταλλο ανέβηκε περισσότερο από 1% και ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των 4.381 δολαρίων ανά ουγγιά που είχε σημειωθεί τον Οκτώβριο. Οι επενδυτές στοιχηματίζουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια δύο φορές το 2026, μετά από μια σειρά οικονομικών δεδομένων την περασμένη εβδομάδα που δεν συνέβαλαν στην αποσαφήνιση των προοπτικών, αν και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει υποστηρίξει την επιθετική μείωση των επιτοκίων. Η χαλαρότερη νομισματική πολιτική αποτελεί ευνοϊκό παράγοντα για το χρυσό και το ασήμι, τα οποία δεν αποδίδουν τόκους.
Οι γεωπολιτικές εντάσεις που έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες έχουν επίσης ενισχύσει την ελκυστικότητα του χρυσού και του αργύρου ως ασφαλών καταφυγίων. Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τον αποκλεισμό πετρελαίου κατά της Βενεζουέλας, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο, ενώ η Ουκρανία επιτέθηκε για πρώτη φορά σε ένα πετρελαιοφόρο της ρωσικής σκιώδους ναυτικής δύναμης στη Μεσόγειο Θάλασσα.
Τα δύο πολύτιμα μέταλλα οδεύουν προς τα ισχυρότερα ετήσια κέρδη τους από το 1979. Ο χρυσός έχει σημειώσει άνοδο περίπου κατά τα δύο τρίτα, υποστηριζόμενος από τις αυξημένες αγορές των κεντρικών τραπεζών και τις εισροές σε χρηματιστηριακά αμοιβαία κεφάλαια που υποστηρίζονται από χρυσό.
