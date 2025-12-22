Τρία ενοίκια δώρο το 2026 για 50.000 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές στην Περιφέρεια

Διπλή επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για όσους υπηρετούν εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης - Αναδρομική εφαρμογή από το 2025 φέρνει 3 πληρωμές μέσα στο 2026 - Νέο «επίδομα παραμεθορίου» από το καλοκαίρι





Η αναδρομική εφαρμογή της, δηλαδή, θα επεκτείνει από 2 σε 3 τις «επιστροφές» ενοικίου το 2026, για εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές του δημοσίου οι οποίοι υπηρετούν στην Περιφέρεια και μακριά από τις εστίες τους.



- προβλέπει ότι στις συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους –εφόσον αυτός βρίσκεται εκτός Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης– θα καταβάλλονται πλέον δύο επιστροφές ενοικίου ετησίως, αντί για μία.



- δεν συνδέεται με εισοδηματικά κριτήρια, αφού η λογική του είναι να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης προσωπικού σε περιοχές όπου οι ανάγκες υγείας και εκπαίδευσης παραμένουν πιεστικές.



Έτσι, σύμφωνα με τον κ. Κώτσηρα, οι 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές της Περιφέρειας θα εισπράξουν:



Το μέτρο εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κατά την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού

Το πώς και σε ποιους ακριβώς θα δοθούν τα τρία «εκτός έδρας» ενοίκια, περιέγραψε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ και στην δημοσιογράφο τη Φαίη Μαυραγάνη, ο κ. Κώτσηρας επιβεβαίωσε την είδηση, διευκρινίζοντας ότι το νέο αυτό μέτρο:

- θα νομοθετηθεί στις αρχές του 2026 και θα έχει αναδρομική ισχύ σε σχέση με την επιστροφή ενοικίου που έχει ήδη καταβληθεί στους δικαιούχους.

- εντός του πρώτου τριμήνου 2026 (έως τέλος Μαρτίου πιθανότατα): μία επιπλέον πίστωση, που αντιστοιχεί στην αναδρομική εφαρμογή της ενίσχυσης για το 2025.



- Νοέμβριο 2026: δύο επιστροφές ενοικίου, οι οποίες αφορούν το τρέχον έτος και αποτελούν το νέο μόνιμο καθεστώς για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.



Το αποτέλεσμα είναι ότι μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος οι δικαιούχοι θα δουν τρεις πιστώσεις στους λογαριασμούς τους, παρότι η πρώτη «ανήκει» λογιστικά στην προηγούμενη περίοδο.



Πόσα και σε ποιους Όπως διευκρίνισε ο υφυπουργός, το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται με τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για το γενικό πλαίσιο της επιστροφής ενοικίου που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο και αφορά περίπου 900.000 ενοικιαστές σε όλη τη χώρα.



Δηλαδή:



- το ανώτατο ποσό για κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ, με προσαύξηση του ορίου αυτού, κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.



- η επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης μίσθωσης που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, ώστε να διασφαλίζεται ότι το ποσό αντιστοιχεί στο πραγματικό μηνιαίο μίσθωμα.



Σε ποιες περιοχές αφορά η ενίσχυση Ο διπλασιασμός της επιστροφής για τους υπηρετούντες «εκτός έδρας» ιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς του δημοσίου (δηλαδή καταβολή 2/12 αντί 1/12 των ετήσιων μισθωμάτων) καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια, με εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.



Μόνη προϋπόθεση είναι, η κατοικία που νοικιάζεται να βρίσκεται εντός της Περιφερειακής Ενότητας όπου ο δικαιούχος υπηρετεί, ώστε η ενίσχυση να συνδέεται άμεσα με την ανάγκη στέγασης στον τόπο εργασίας.



Ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι πρόκειται για μόνιμο μέτρο με ελεγχόμενο κόστος. Από το Υπουργείο Οικονομικών προβλέπεται ότι η πρόσθετη ετήσια δαπάνη για τη διπλή επιστροφή θα κινηθεί στα περίπου 20 εκατ. ευρώ, ποσό που κρίνεται διαχειρίσιμο σε σχέση με τον στόχο της ενίσχυσης της στελέχωσης σχολείων, νοσοκομείων και δομών πρωτοβάθμιας υγείας στην Περιφέρεια. Όπως υπογράμμισε ο ίδιος, πρόκειται για εργαλείο αποκέντρωσης, όχι για προνοιακή παροχή, γι' αυτό και δεν τίθενται εισοδηματικά κριτήρια.



Επιπλέον, εκπαιδευτικοί, νοσηλευτές και γιατροί, μαζί με τους ενστόλους (αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες) θα λαμβάνουν από το 2026 και επιπλέον οικονομική ενίσχυση, έως 250 ευρώ το μήνα, εφόσον υπηρετούν σε νησιά και ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Το πρόγραμμα ενίσχυσης θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και στόχος του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής είναι οι καταβολές να αρχίσουν πριν το καλοκαίρι.

Κωστής Πλάντζος 22.12.2025, 07:23