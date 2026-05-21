Με γεμάτα ταμεία και ισχυρό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών η νέα σελίδα της ΔΕΗ
Η συμμετοχή μεγάλων ξένων funds και το story των επενδύσεων ύψους 24 δισ. ως το 2030
Το μεγαλύτερο τεστ εμπιστοσύνης που έχει δεχθεί τα τελευταία χρόνια από τις διεθνείς αγορές πέρασε η ΔΕΗ, με το βιβλίο προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου να κλείνει χθες με ζήτηση που ξεπέρασε κάθε αρχική εκτίμηση και προσδοκία.
Η συναλλαγή συγκέντρωσε προσφορές άνω των 18 δισ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 4 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι ο όμιλος αντιμετωπίζεται πλέον από μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια όχι ως μια παραδοσιακή εγχώρια επιχείρηση κοινής ωφέλειας, αλλά ως αναπτυσσόμενος ενεργειακός παίκτης με ισχυρό περιφερειακό και τεχνολογικό αποτύπωμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στο βιβλίο τοποθετήθηκαν μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι όπως BlackRock, Capital Group, Vanguard, Wellington, Pictet, DWS, Norges Bank Investment Management και Adage, ενώ συμμετοχή υπήρξε και από εξειδικευμένα ενεργειακά funds αλλά και επενδυτικά κεφάλαια της Μέσης Ανατολής. Για τους αναδόχους, η εικόνα αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η ΔΕΗ προσελκύει πλέον θεσμικό ενδιαφέρον πολύ πέρα από τον στενό πυρήνα των παραδοσιακών utility investors.
Με το βιβλίο να κλείνει με προσφορές άνω των 18 δισ. ευρώ και υπερκάλυψη περίπου 4,5 φορές, η συναλλαγή καταγράφεται ήδη ως μία από τις σημαντικότερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην ελληνική κεφαλαιαγορά. Η τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή, ουσιαστικά χωρίς σημαντικό discount σε σχέση με τα επίπεδα της αγοράς, γεγονός που ερμηνεύεται ως ισχυρό σήμα εμπιστοσύνης τόσο στην αποτίμηση όσο και στη στρατηγική του ομίλου.
Το επόμενο κρίσιμο σημείο για την αγορά είναι πλέον η 25η Μαΐου, όταν αναμένονται οι αναλυτικές πληροφορίες για την τελική κατανομή των νέων μετοχών. Εκεί θα αποτυπωθεί πιο καθαρά ποιο ποσοστό κατευθύνθηκε σε ξένους long-only θεσμικούς, πόσο ισχυρή ήταν η παρουσία sovereign ή strategic-linked επενδυτών, τι μερίδιο πήραν hedge funds και βραχυπρόθεσμα χαρτοφυλάκια, αλλά και εάν προέκυψαν νέες στρατηγικές τοποθετήσεις στο μετοχικό κεφάλαιο. Για την αγορά, η κατανομή θεωρείται εξίσου κρίσιμη με το μέγεθος της υπερκάλυψης, καθώς θα δείξει εάν το placement «κλείδωσε» κυρίως σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια ή εάν υπήρξε μεγαλύτερη παρουσία fast-money funds.
Ξένοι θεσμικοί στο επίκεντρο του βιβλίου προσφορώνΤο στοιχείο που ξεχώρισε περισσότερο στο βιβλίο προσφορών ήταν η ποιότητα και η γεωγραφική προέλευση της ζήτησης. Το μεγαλύτερο μέρος των προσφορών προήλθε από το εξωτερικό, με ισχυρή συμμετοχή long-only θεσμικών επενδυτών, sovereign-linked χαρτοφυλακίων, private wealth κεφαλαίων, family offices αλλά και hedge funds.
