ΔΥΠΑ: Από την Τετάρτη η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και δώρου Χριστουγέννων
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων
Από αύριο, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ξεκινά από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) η προπληρωμή:
• της τακτικής επιδότησης ανεργίας
• του επιδόματος εργασίας
• της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας
• του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων
• καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους και δικαιούχους παροχών μητρότητας, γονικής άδειας και επιδόματος εργασίας.
Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με απευθείας κατάθεση στους λογαριασμούς των προπληρωμένων καρτών των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια εκ μέρους τους. Δεν υπάρχει, επίσης, κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης.
Υπενθύμιση για όσους έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας
Για τους ανέργους που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία μεταξύ 17 Δεκεμβρίου 2025 και 6 Ιανουαρίου 2026, η προπληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά τη δήλωση παρουσίας.
Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidomaanergias
(gov.gr > Εργασία και Ασφάλιση > Ανεργία > Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων)
