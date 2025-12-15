Πρόγραμμα - μαμούθ €2,5 δισ. για την προστασία της Αττικής από τη λειψυδρία με παρεμβάσεις σε δύο μέτωπα

Οι δύο μεγάλοι ταμιευτήρες στους οποίους βασίζεται η Αθήνα, ο Μόρνος και η Υλίκη, έχουν χάσει το 40% και πλέον των αποθεμάτων τους - Οι παρεμβάσεις αφορούν ύδρευση, αποχέτευση, αντικατάσταση αγωγών και επαναχρησιμοποίηση νερού