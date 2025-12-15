Στους 681.000 οι «κόκκινοι» οφειλέτες στην εφορία, αναγκαστικά μέτρα ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ
Στους 681.000 οι «κόκκινοι» οφειλέτες στην εφορία, αναγκαστικά μέτρα ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ
Το ληξιπρόθεσμο χρέος ξεπέρασε τα 112,5 δισ. ευρώ - Ποιοι κινδυνεύουν άμεσα και τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις πληρωμές φόρων
Στον μηχανισμό των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης καταφεύγει και πάλι η ΑΑΔΕ, καθώς περισσότεροι από 681.000 φορολογούμενοι βρίσκονται πλέον στο «κόκκινο» και κινδυνεύουν με κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών ή ακόμη και πλειστηριασμούς ακινήτων. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο έχουν φτάσει τα 112,5 δισ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των οφειλετών αυξάνεται μήνα με τον μήνα.
Σχεδόν 3,9 εκατομμύρια ΑΦΜ εμφανίζονται σήμερα με ανοιχτές οφειλές, έναντι 3,77 εκατ. στο τέλος του 2024. Από αυτούς, οι 2,31 εκατ. θεωρούνται οφειλέτες στους οποίους μπορούν να ληφθούν μέτρα είσπραξης, ενώ ήδη 1,63 εκατ. έχουν δει κατασχέσεις ή δεσμεύσεις. Το υπόλοιπο τμήμα –οι 681.302 φορολογούμενοι– είναι εκείνοι για τους οποίους εκκρεμεί η ενεργοποίηση κατασχέσεων και αποτελούν το βασικό «στόχο» της νέας φάσης ελέγχων.
Η αύξηση των «κόκκινων» οφειλετών αποδίδεται στην αδυναμία εμπρόθεσμης πληρωμής φόρων από ιδιώτες και επιχειρήσεις, αλλά και στην έλλειψη ευρύτερης ρύθμισης οφειλών, πέραν της πάγιας των 24 δόσεων, η οποία χάνεται εύκολα λόγω αυστηρών όρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 112,5 δισ. ευρώ των χρεών, μόλις 3,3 δισ. βρίσκονται σήμερα σε κάποια μορφή ρύθμισης.
