«Rebrain Greece» στη Νέα Υόρκη: Πάνω από 1.500 Έλληνες βολιδοσκόπησαν τη δυνατότητα επιστροφής τους

Στην εκδήλωση συμμετείχαν 35 όμιλοι επιχειρήσεων οι οποίοι αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη - «Θέλουμε να αναδείξουμε τις σπουδαίες επαγγελματικές ευκαιρίες που πλέον υπάρχουν στη χώρα μας» δήλωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως