Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί εβδομαδιαία άνοδος, «πάτησε» ξανά στις 2.100 μονάδες

Μειώθηκε στο -1% η απόσταση από τις φετινές κορυφές - Δεύτερη συνεδρίαση κερδών για τον Γενικό Δείκτη, έκλεισε στο υψηλό ημέρας - Ράλι για τον ΟΠΑΠ μετά τις αγορές μετοχών από την Allwyn - Νέο ρεκόρ 26 ετών για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ