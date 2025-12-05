Χρηματιστήριο: Τέταρτη σερί εβδομαδιαία άνοδος, «πάτησε» ξανά στις 2.100 μονάδες
Μειώθηκε στο -1% η απόσταση από τις φετινές κορυφές - Δεύτερη συνεδρίαση κερδών για τον Γενικό Δείκτη, έκλεισε στο υψηλό ημέρας - Ράλι για τον ΟΠΑΠ μετά τις αγορές μετοχών από την Allwyn - Νέο ρεκόρ 26 ετών για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Οι αγοραστές διατήρησαν για δεύτερη μέρα τα ηνία στο ελληνικό χρηματιστήριο, επαναφέροντας τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.100 μονάδες. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε ιδανικά η πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, η οποία ήταν η τέταρτη σερί ανοδική για το ΧΑ. Παράλληλα, «ψαλιδίστηκε» η απόσταση από τις φετινές κορυφές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (5/12), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 14,1 μονάδες ή +0,67% και έκλεισε στις 2.104,74 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 2.094,23 μονάδες. Πλέον απέχει -1,01% από το υψηλό έτους σε επίπεδο κλεισίματος (2.126,18 μονάδες) και η απόδοσή του μέσα στο 2025 αγγίζει το +43,22%.
Ξεχώρισε σήμερα με τα κέρδη του ο ΟΠΑΠ, με ώθηση από τις συνεχόμενες αγορές μετοχών της Allwyn, οι οποίες έχουν υπερβεί σε αξία τα 20 εκατ. ευρώ, σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας. Σημαντική άνοδο κατέγραψε επίσης η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με αποτέλεσμα να εδραιωθεί πάνω από τα 25 ευρώ, διευρύνοντας το ρεκόρ 26ετίας (Δεκέμβριος 1999). Τις υψηλές «πτήσεις» συνέχισε η Qualco, εν αναμονή της ένταξής της στον Mid Cap αργότερα μέσα στον Δεκέμβριο, υπερβαίνοντας μάλιστα τα επίπεδα ρεκόρ των 6,12 ευρώ από την ένταξή της στο ΧΑ τον περασμένο Μάιο. Ώθηση παρείχαν στην αγορά τα στοιχεία για το ΑΕΠ γ’ τριμήνου, με την ελληνική οικονομία να ανεβάζει ταχύτητα στο 2%, από 1,7% το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.
Πειραιώς και ΟΠΑΠ στο επίκεντρο
Σήμερα πραγματοποιείται η έκτακτη γενική συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία οι μέτοχοι θα εγκρίνουν την αντίστροφη συγχώνευση με την Piraeus Financial Holdings. Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 19 Δεκεμβρίου.
Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο ΟΠΑΠ, καθώς η Allwyn αύξησε σημαντικά το ποσοστό της με αγορές μετοχών, η αξία των οποίων ξεπέρασε τα 20 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η Allwyn απέκτησε 278.000 μετοχές την 1η Δεκεμβρίου με μέση τιμή 17,74 ευρώ/μτχ (περίπου 4,9 εκατ. ευρώ), 289.000 μετοχές στις 2 Δεκεμβρίου έναντι 18,02 ευρώ/μτχ (περίπου 5,2 εκατ. ευρώ), 333.900 μετοχές στις 3 Δεκεμβρίου έναντι 18,02 ευρώ/μτχ (περίπου 6 εκατ. ευρώ) και 230.000 μετοχές στις 4 Δεκεμβρίου έναντι 18,07 ευρώ/μτχ (περίπου 4,1 εκατ. ευρώ). Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν τόσο στο ΧΑ όσο και μέσω πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης (MTF).
Θετικό το μομέντουμ στις διεθνείς αγορές
Στάση αναμονής κρατούν οι επενδυτές στη Wall Street λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση της Federal Reserve. Για τη συνέχιση ή μη της νομισματικής χαλάρωσης πολλά θα εξαρτηθούν από τα στοιχεία του δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) που ανακοινώθηκαν σήμερα. Πρόκειται για τον αγαπημένο πληθωριστικό δείκτη που παρακολουθεί στενά η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. Τον Σεπτέμβριο ο δείκτης αυξήθηκε +0,3% σε μηνιαία βάση και +2,8% σε ετήσια, ενώ ο δομικός PCE διαμορφώθηκε επίσης στο +2,8% -χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις- και κατέγραψε μηνιαία αύξηση +0,2%. Με κέρδη διαπραγματεύονται οι βασικοί δείκτες, μεταξύ +0,5% και +0,7%.
Σε ανοδικό έδαφος κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους επενδυτές να στρέφουν την προσοχή τους στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, τα οποία ενισχύουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κερδίζει +0,3%, ο γερμανικός DAX +1%, ο γαλλικός CAC 40 +0,1%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά -0,1%.
