Μίνι αντίδραση στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Σε κοντινή απόσταση τα φετινά ρεκόρ
Νέα απόπειρα προσέγγισης των 2.100 μονάδων - Από ισχυρή μεταβλητότητα και αρκετές εναλλαγές στο πρόσημο χαρακτηρίστηκε η σημερινή συνεδρίαση - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν
Νευρικότητα επικράτησε σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τις μετοχές να κάνουν αρκετά «σκαμπανεβάσματα». Στο τέλος επικράτησαν οι αγοραστές, με τον Γενικό Δείκτη να πλησιάζει εκ νέου τις 2.100 μονάδες, «ψαλιδίζοντας» παράλληλα την απόσταση από τις φετινές κορυφές.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (4/12), ο ΓΔ ενισχύθηκε κατά 4,09 μονάδες ή +0,2% και έκλεισε στις 2.090,64 μονάδες. Σε περίπου 20 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.077,18 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.096,97 μονάδες. Σε +42,25% ανέρχεται η απόδοση του Χ.Α. μέσα στο 2025, μπαίνοντας στην τελική ευθεία για το πέμπτο συνεχόμενο κερδοφόρο έτος. Παράλληλα, ο ΓΔ απέχει πλέον -1,67% από το υψηλό έτους (σε επίπεδο κλεισίματος) των 2.126,18 μονάδων.
Στο ταμπλό, ξεχώρισαν λόγω των ισχυρών κερδών τους η Cenergy, η Σαράντης, η Qualco και η Ευρώπη Holdings. Αξιόλογη ήταν επίσης η άνοδος του ΟΠΑΠ.
Εξελίξεις σε Aktor και Eurobank – Οι αλλαγές στον Stoxx
Στην έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 140 εκατ. ευρώ και πενταετούς διάρκειας προχωρά η Aktor, μέσω δημόσιας προσφοράς η οποία θα ξεκινήσει την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 10:00 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 16:00. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. έχει οριστεί για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου. Το μεγαλύτερο μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων θα διατεθεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη του ομίλου τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα για εξαγορές, αλλά και για επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, ενέργεια και real estate. Επιπλέον, ποσό περίπου 24 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του υφιστάμενου δανεισμού.
Η έκτακτη γενική συνέλευση της Eurobank ενέκρινε χθες την αντίστροφη συγχώνευση με την Eurobank Holdings. Οι μετοχές της Holdings θα διαπραγματευτούν για τελευταία φορά στις 9 Δεκεμβρίου και η συγχώνευση θα ολοκληρωθεί στις 12 Δεκεμβρίου. Οι νέες μετοχές αναμένεται να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στο ΧΑ στις 15 Δεκεμβρίου.
Σε αναδιαμόρφωση των δεικτών της προχώρησε η Stoxx. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Eurobank Equities στο πρωινό της σχόλιο, η Metlen, η Viohalco και η Τράπεζα Κύπρου θα προστεθούν στον δείκτη Stoxx Eastern Europe total market large. Η Metlen θα προστεθεί επίσης στον Stoxx Developed and Emerging Markets total market, στον Stoxx Emerging Markets total market, στον Stoxx Balkans total market, στον Stoxx Greece total market και στον Stoxx All Europe total market. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης.
Μικρή διόρθωση στη Wall Street – Άνοδος στις ευρωαγορές
Θετικό είναι το κλίμα που επικρατεί στη Wall Street, καθώς τα νέα στοιχεία που έδειξαν επιβράδυνση στην αμερικανική αγορά εργασίας ενισχύουν τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Fed. Μετά τη δημοσίευση της έκθεσης της ADP τα προγνωστικά για συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης ανέβηκαν κοντά στο 90%. Σήμερα οι βασικοί δείκτες διορθώνουν ελαφρώς, εν αναμονή των αυριανών στοιχείων για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE), του προτιμώμενου πληθωριστικού δείκτη της Fed.
Οι αγοραστές έχουν τον πρώτο λόγο στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς τα στοιχεία από τις ΗΠΑ ενίσχυσαν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,5%, ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +0,9%, ο γαλλικός CAC 40 κερδίζει +0,5% και ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο +0,2%.
