Συνάντηση Παπασταύρου με Κρις Ράιτ στις ΗΠΑ: Συμφώνησαν σε ομάδα εργασίας για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, στις 10 Δεκεμβρίου η πρώτη συνάντηση
Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Export-Import Bank of the United States, ο οποίος επεσήμανε τον κομβικό ρόλο του Κάθετου 'Αξονα στην ενεργειακή πολιτική εξαγωγών των ΗΠΑ
Στην ανάγκη δημιουργίας μιας Ομάδας Εργασίας για τα ζητήματα του Κάθετου Διαδρόμου, συμφώνησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον.
Ήδη η πρώτη συνάντηση των συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία) ορίστηκε για τις 10 Δεκεμβρίου.
Ο κ. Παπασταύρου συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Export-Import Bank of the United States (EXIM), Τζον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος - σύμφωνα με το ΥΠΕΝ - επεσήμανε τον κομβικό ρόλο του Κάθετου 'Αξονα στην ενεργειακή πολιτική εξαγωγών των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος της EXIM περιέγραψε τη στρατηγική προτεραιότητα των ΗΠΑ στην ανθεκτικότητα της αλυσίδας τροφοδοσίας αμερικανικού LNG σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, της οποίας βασική προϋπόθεση είναι η επέκταση των χώρων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου.
Επιπλέον, συζητήθηκε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχει αναπτύξει η Τράπεζα και αφορά την Ευρώπη, καθώς και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Πρόεδρος της EXIM τόνισε τον σταθερό προσανατολισμό της Τράπεζας στις κρίσιμες πρώτες ύλες, με τον Υπουργό να επισημαίνει την ανάπτυξη του γάλλιου στην Ελλάδα ως κρίσιμης ορυκτής πρώτης ύλης.
Τέλος, ο κ. Jovanovic απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Παπασταύρου, προκειμένου να συμμετάσχει ως ομιλητής στο ετήσιο Συνέδριο της Τράπεζας που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2026.
