Συνάντηση Παπασταύρου με Κρις Ράιτ στις ΗΠΑ: Συμφώνησαν σε ομάδα εργασίας για τον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου, στις 10 Δεκεμβρίου η πρώτη συνάντηση