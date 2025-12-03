Metlen: Η Citi «βλέπει» έναν νέο βιομηχανικό πρωταγωνιστή για το 2026 στην Ευρώπη
Metlen: Η Citi «βλέπει» έναν νέο βιομηχανικό πρωταγωνιστή για το 2026 στην Ευρώπη
Η σύσταση για τη Metlen παραμένει Buy, με βασική τιμή στόχο τα 52 ευρώ - 80 ευρώ στο bull case - Σε τέσσερα θεμέλια το νέο μοντέλο της εταιρείας
Η Citi, αναλύοντας το επενδυτικό της προφίλ για τον κλάδο των μετάλλων στην Ευρώπη για το 2026, τοποθετεί τη Metlen στις κορυφαίες επιλογές της. Αναφέρει ότι ο όμιλος δεν αποτελεί μια ακόμη μεταλλουργική εταιρεία, αλλά έναν αναδυόμενο βιομηχανικό όμιλο, ο οποίος αξιοποιεί τα κυκλικά πλεονεκτήματα των μετάλλων, για να δημιουργήσει ένα πανοραμικό οικοσύστημα ενέργειας, κρίσιμων υλικών και στρατηγικών τεχνολογιών.
Η σύσταση παραμένει Buy, με βασική τιμή στόχο τα 52 ευρώ. Όμως το εύρος που δίνει η Citi αποκαλύπτει το εύρος της φιλοδοξίας:
-80 ευρώ στο bull case, δηλαδή πιθανότητα ανόδου της τάξης του 80%,
–30 ευρώ στο bear case, μια υποχώρηση -31% σε περίπτωση που οι αγορές μετάλλων και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των project παρεκκλίνουν αρνητικά.
Η Citi εντοπίζει ένα ακόμη σημείο, που συχνά διαφεύγει στην πρώτη ανάγνωση: οι ευρωπαϊκές mid-caps του κλάδου βρίσκονται στο λεγόμενο «investor apathy quadrant». Με άλλα λόγια, η προσοχή της αγοράς είναι χαμηλή και αυτό συχνά δημιουργεί ευκαιρίες, όταν μια εταιρεία έχει να επιδείξει πραγματικές δομικές αλλαγές. Η Metlen, ακριβώς επειδή έχει αφήγημα, που ξεπερνά τις διακυμάνσεις των εμπορευμάτων, λειτουργεί ως αντιστροφή αυτής της τάσης. Είναι μια εταιρεία που, όπως τονίζει η Citi, μπορεί να ωφεληθεί τόσο από την άνοδο του αλουμινίου και των βασικών μετάλλων, όσο και από την εσωτερική της επέκταση σε κλάδους, που παράγουν υψηλής ποιότητας κερδοφορία, ενεργειακή παραγωγή, στρατηγικά υλικά, αμυντική τεχνολογία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Η σύσταση παραμένει Buy, με βασική τιμή στόχο τα 52 ευρώ. Όμως το εύρος που δίνει η Citi αποκαλύπτει το εύρος της φιλοδοξίας:
-80 ευρώ στο bull case, δηλαδή πιθανότητα ανόδου της τάξης του 80%,
–30 ευρώ στο bear case, μια υποχώρηση -31% σε περίπτωση που οι αγορές μετάλλων και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των project παρεκκλίνουν αρνητικά.
Η Citi εντοπίζει ένα ακόμη σημείο, που συχνά διαφεύγει στην πρώτη ανάγνωση: οι ευρωπαϊκές mid-caps του κλάδου βρίσκονται στο λεγόμενο «investor apathy quadrant». Με άλλα λόγια, η προσοχή της αγοράς είναι χαμηλή και αυτό συχνά δημιουργεί ευκαιρίες, όταν μια εταιρεία έχει να επιδείξει πραγματικές δομικές αλλαγές. Η Metlen, ακριβώς επειδή έχει αφήγημα, που ξεπερνά τις διακυμάνσεις των εμπορευμάτων, λειτουργεί ως αντιστροφή αυτής της τάσης. Είναι μια εταιρεία που, όπως τονίζει η Citi, μπορεί να ωφεληθεί τόσο από την άνοδο του αλουμινίου και των βασικών μετάλλων, όσο και από την εσωτερική της επέκταση σε κλάδους, που παράγουν υψηλής ποιότητας κερδοφορία, ενεργειακή παραγωγή, στρατηγικά υλικά, αμυντική τεχνολογία.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα
Έρχεται κακοκαιρία 72 ωρών με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται
Τι τρέχει με Μπακς και Αντετοκούνμπο; Η διαγραφή των φωτογραφιών, η απογοήτευση του Greek Freak και τα σενάρια φυγής από το Μιλγουόκι
Οι πόλεις με το χειρότερο μποτιλιάρισμα στον κόσμο, σε ποια θέση είναι η Αθήνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα