Metlen: Η Citi «βλέπει» έναν νέο βιομηχανικό πρωταγωνιστή για το 2026 στην Ευρώπη

Η σύσταση για τη Metlen παραμένει Buy, με βασική τιμή στόχο τα 52 ευρώ - 80 ευρώ στο bull case - Σε τέσσερα θεμέλια το νέο μοντέλο της εταιρείας