Γιώργος Προκοπίου: H σκληρή κριτική στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης και το LNG
Γιώργος Προκοπίου: H σκληρή κριτική στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης και το LNG
Αιχμηρές τοποθετήσεις για πολιτικές αποφάσεις, ενεργειακή κρίση, Ουκρανία, Γερμανία και ναυτιλία από τον Έλληνα εφοπλιστή στο συνέδριο Mare Forum Chios
Με ιδιαίτερα αιχμηρό και σε μεγάλο βαθμό ανατρεπτικό λόγο παρενέβη ο Έλληνας εφοπλιστής Γιώργος Προκοπίου στο 1ο Mare Forum Chios, παρουσιάζοντας μια συνολική κριτική για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, τις διεθνείς αγορές και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
Αρχίζοντας σημείωσε τη βασική διαφορά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών. Όπως είπε, οι πολιτικοί υπόσχονται «επιθυμίες» για να κερδίζουν ψήφους, ενώ οι επιχειρηματίες οφείλουν να λένε την αλήθεια στους πελάτες τους, ακόμα κι αν είναι δύσκολη. Αναφερόμενος στη ναυτιλία και την ενεργειακή πολιτική, θύμισε ότι πριν από περίπου επτά χρόνια στην Κύπρο είχε τεθεί για πρώτη φορά η ιδέα της «ήπιας μετάβασης» στη μείωση ταχύτητας των πλοίων. Υποστήριξε ότι με μείωση κατά δύο κόμβους θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση εκπομπών έως και 30% άμεσα.
Ωστόσο, όπως τόνισε, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης είχαν αντιδράσει έντονα, επιμένοντας στη διατήρηση υψηλών ταχυτήτων στα containerships, παρότι οι ίδιες εταιρείες εκείνη την περίοδο κατέγραφαν ζημιές. Κατά τον ίδιο, η λογική ήταν ότι η μικρότερη ταχύτητα θα απαιτούσε περισσότερα πλοία και τελικά θα εξισορροπούσε ή και θα βελτίωνε την αγορά. «Αυτό δείχνει μια ευρωπαϊκή τάση να παίρνονται αποφάσεις που τελικά γυρίζουν μπούμερανγκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Αρχίζοντας σημείωσε τη βασική διαφορά μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών. Όπως είπε, οι πολιτικοί υπόσχονται «επιθυμίες» για να κερδίζουν ψήφους, ενώ οι επιχειρηματίες οφείλουν να λένε την αλήθεια στους πελάτες τους, ακόμα κι αν είναι δύσκολη. Αναφερόμενος στη ναυτιλία και την ενεργειακή πολιτική, θύμισε ότι πριν από περίπου επτά χρόνια στην Κύπρο είχε τεθεί για πρώτη φορά η ιδέα της «ήπιας μετάβασης» στη μείωση ταχύτητας των πλοίων. Υποστήριξε ότι με μείωση κατά δύο κόμβους θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση εκπομπών έως και 30% άμεσα.
Ωστόσο, όπως τόνισε, οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης είχαν αντιδράσει έντονα, επιμένοντας στη διατήρηση υψηλών ταχυτήτων στα containerships, παρότι οι ίδιες εταιρείες εκείνη την περίοδο κατέγραφαν ζημιές. Κατά τον ίδιο, η λογική ήταν ότι η μικρότερη ταχύτητα θα απαιτούσε περισσότερα πλοία και τελικά θα εξισορροπούσε ή και θα βελτίωνε την αγορά. «Αυτό δείχνει μια ευρωπαϊκή τάση να παίρνονται αποφάσεις που τελικά γυρίζουν μπούμερανγκ», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα