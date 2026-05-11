Μικρά κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Στο επίκεντρο MSCI και οικονομικά αποτελέσματα
Μικρά κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Στο επίκεντρο MSCI και οικονομικά αποτελέσματα
Αντιστέκεται στις πιέσεις η Λεωφόρος Αθηνών, παρά το τεταμένο κλίμα των διεθνών αγορών - Μπαράζ πακέτων σε ΔΕΗ και Τράπεζα Κύπρου - Πίεση μόνο στη Eurobank από τον τραπεζικό κλάδο
UPD:
Στο «πράσινο» γύρισε η συνεδρίαση της Δευτέρας το Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τις αρχικές απώλειες, με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να σημειώνει πτώση 0,17% στις 2.286,51 μονάδες. Ακόμα, ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει 0,39% στις 5.782 μονάδες, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης χάνει 0,08% στις 2.942,73 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης ανεβαίνει 0,35% στις 2.623,79 μονάδες. Ο τζίρος, λίγο μετά τις 12:00 κυμαίνεται κοντά στα 55 εκατ. ευρώ.
Στο ταμπλό, κέρδη καταγράφουν η ΔΕΗ (+1,47%), η ΕΤΕ (+0,77%), η Metlen (+0,92%), η Jumbo (+1,18%) και η Trastor (+5,58%).
Στον αντίποδα, απώλειες σημειώνουν οι Eurobank (-0,75%), η Allwyn (-0,53%) και η Trastor (-5,58%).
Υπενθυμίζεται, ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο ολοκλήρωσε με απώλειες τη συνεδρίαση της Παρασκευής, ακολουθώντας τη συγκρατημένη εικόνα που επικράτησε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.280 μονάδες με απώλειες 1,1%, καθώς η αρχική θετική δυναμική εξανεμίστηκε προς το τέλος της συνεδρίασης. Παρά τη διόρθωση της τελευταίας ημέρας, η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου έκλεισε με ισχυρά κέρδη για την ελληνική αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 4,18%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε σημαντικά καταγράφοντας άνοδο 7,18%.
Επί του παρόντος, το διεθνές κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς τα futures των μεγάλων αγορών δείχνουν ήπιο άνοιγμα, με τη διάθεση για ρίσκο να περιορίζεται μετά την απόρριψη των τελευταίων ειρηνευτικών προτάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να λειτουργούν ως αντίβαρο στις γεωπολιτικές ανησυχίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στο ταμπλό, κέρδη καταγράφουν η ΔΕΗ (+1,47%), η ΕΤΕ (+0,77%), η Metlen (+0,92%), η Jumbo (+1,18%) και η Trastor (+5,58%).
Στον αντίποδα, απώλειες σημειώνουν οι Eurobank (-0,75%), η Allwyn (-0,53%) και η Trastor (-5,58%).
Υπενθυμίζεται, ότι το ελληνικό Χρηματιστήριο ολοκλήρωσε με απώλειες τη συνεδρίαση της Παρασκευής, ακολουθώντας τη συγκρατημένη εικόνα που επικράτησε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.280 μονάδες με απώλειες 1,1%, καθώς η αρχική θετική δυναμική εξανεμίστηκε προς το τέλος της συνεδρίασης. Παρά τη διόρθωση της τελευταίας ημέρας, η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου έκλεισε με ισχυρά κέρδη για την ελληνική αγορά, με τον Γενικό Δείκτη να ενισχύεται κατά 4,18%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε σημαντικά καταγράφοντας άνοδο 7,18%.
Επί του παρόντος, το διεθνές κλίμα παραμένει επιφυλακτικό, καθώς τα futures των μεγάλων αγορών δείχνουν ήπιο άνοιγμα, με τη διάθεση για ρίσκο να περιορίζεται μετά την απόρριψη των τελευταίων ειρηνευτικών προτάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρ’ όλα αυτά, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα συνεχίζουν να λειτουργούν ως αντίβαρο στις γεωπολιτικές ανησυχίες.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα