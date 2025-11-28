Χρηματιστήριο Αθηνών: Δεύτερη μέρα διόρθωσης στο φινάλε ενός θετικού μήνα
Με ισχυρά κέρδη ολοκληρώνεται ο Νοέμβριος - Προς την τρίτη σερί εβδομαδιαία άνοδο οδεύει η εγχώρια αγορά - Στο επίκεντρο Alpha Bank, ΟΠΑΠ και Intralot
Απώλειες για δεύτερη διαδοχική μέρα καταγράφει το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο έχει οπισθοχωρήσει στη «ζώνη» των 2.090 μονάδων. Σε ήπιο τόνο διαπραγματεύονται οι διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές αναζητούν ενδείξεις για το αν μπορούν να διατηρηθούν τα πρόσφατα κέρδη, εν μέσω της μειωμένης συναλλακτικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Παρασκευής (28/11), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,43% στις 2.090,81 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.089,76 (χαμηλό ημέρας) και των 2.101,18 μονάδων (υψηλό ημέρας). «Στην τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου είναι πιθανό να λάβουν χώρα κινήσεις καλλωπισμού των αποτιμήσεων (window dressing) από θεσμικούς κυρίως επενδυτές», σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή στο πρωινό της σχόλιο.
Σε μίνι διόρθωση με χαμηλό όγκο συναλλαγών αρκέστηκε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, βάζοντας τέλος στο εξαήμερο ανοδικό σερί που προηγήθηκε. Παρά την πτώση, ο Γενικός Δείκτης κράτησε την επαφή του με τις 2.100 μονάδες, αλλά και με τα υψηλά έτους από τα οποία απέχει περίπου -1,5%. Παράλληλα, οδεύει προς την τρίτη σερί εβδομαδιαία άνοδο και πρέπει να υποχωρήσει κατά τουλάχιστον -1,8% για να χάσει το θετικό πρόσημο. Επιπλέον, ολοκληρώνει τον Νοέμβριο με κέρδη άνω του +5% και στο 11μηνο «τρέχει» με ρυθμό κοντά στο +43%.
