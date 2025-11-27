Τι προβλέπει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός: Μεγαλύτερη ανάπτυξη, αυξήσεις μισθών, μειώσεις φόρων και χρέους ως το 2029

Στα 10,1 δισ. ευρώ το σύνολο των μέτρων - Ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός θα εγκρίνεται πλέον κάθε από το Υπουργικό Συμβούλιο πριν από την ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού