Το Υπερταμείο τροποποιεί την σύμβαση παραχώρησης για την Εγνατία Oδό
Το Υπερταμείο τροποποιεί την σύμβαση παραχώρησης για την Εγνατία Oδό
Αναλαμβάνει ο παραχωρησιούχος την κατάταξη των σηράγγων στην κατηγορία Ε έπειτα από τετραετή καθυστέρηση στην παραχώρηση – Στόχος η ολοκλήρωση της συναλλαγής ως τα τέλη του έτους ώστε το Δημόσιο να εισπράξει το τίμημα του διαγωνισμού
Την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού ανακοίνωσε χθες στη Βουλή ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, διευκρινίζοντας ότι ο νέος σχεδιασμός προβλέπει η κατάταξη των σηράγγων που αποτελεί μια πολυετή εκκρεμότητα του έργου να περάσει στον μελλοντικό παραχωρησιούχο που είναι το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -Egis Project.
Η πρόταση τροποποίησης έχει κατατεθεί από προχθές στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το Υπερταμείο και, εφόσον εγκριθεί, η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης θα οδηγηθεί προς κύρωση από τη Βουλή.
Βασικός στόχος της τροποποίησης είναι ο παραχωρησιούχος να προχωρήσει στην κατάταξη των σηράγγων της Εγνατίας στην κατηγορία Ε, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. Η Κατηγορία Ε είναι η αυστηρότερη προδιαγραφή και σημαίνει ότι για ένα διάστημα θα απαγορευθεί πλήρως η διέλευση από τις σήραγγες των φορτηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά (π.χ. εύφλεκτα, χημικά). Αντιθέτως, θα επιτρέπεται η διέλευση συμβατικών οχημάτων και κάθε άλλου τύπου φορτίων, αλλά με την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι.
Η κατάταξη των σηράγγων όπως διευκρίνισε στη βουλή ο υφυπουργός Υποδομών ήταν αρμοδιότητα της Εγνατίας οδού ΑΕ. Ωστόσο η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην υλοποίησή της δημιουργεί νέα δεδομένα μεταφέροντας αυτή την υποχρέωση στα χέρια του μελλοντικού παραχωρησιούχο.
Στόχος του Υπερταμείου είναι η έναρξη της 35ετούς παραχώρησης στην κοινοπραξία με τίμημα περίπου 1,5 δισ. ευρώ μέρος του οποίου θα πάει υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και το υπόλοιπο για το δημόσιο χρέος. Το Υπερταμείο έχει θέσει ως προτεραιότητα το άμεσο κλείσιμο της συναλλαγής μέχρι τα τέλη του έτους ώστε το Δημόσιο να εισπράξει χωρίς άλλη καθυστέρηση το οικονομικό αντάλλαγμα.
Ο Νίκος Ταχιάος τόνισε χθες στη βουλή ότι η παραχώρηση δεν αποτελεί μνημονιακή δέσμευση αλλά προϋπόθεση για την αναβάθμιση της Εγνατίας, η οποία εμφανίζει σημαντικές φθορές, κυρίως στο τμήμα Θεσσαλονίκη–Ξάνθη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Η πρόταση τροποποίησης έχει κατατεθεί από προχθές στο Ελεγκτικό Συνέδριο από το Υπερταμείο και, εφόσον εγκριθεί, η τροποποιημένη σύμβαση παραχώρησης θα οδηγηθεί προς κύρωση από τη Βουλή.
Βασικός στόχος της τροποποίησης είναι ο παραχωρησιούχος να προχωρήσει στην κατάταξη των σηράγγων της Εγνατίας στην κατηγορία Ε, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας. Η Κατηγορία Ε είναι η αυστηρότερη προδιαγραφή και σημαίνει ότι για ένα διάστημα θα απαγορευθεί πλήρως η διέλευση από τις σήραγγες των φορτηγών που μεταφέρουν επικίνδυνα υλικά (π.χ. εύφλεκτα, χημικά). Αντιθέτως, θα επιτρέπεται η διέλευση συμβατικών οχημάτων και κάθε άλλου τύπου φορτίων, αλλά με την εφαρμογή μέτρων ασφαλείας, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι.
Η κατάταξη των σηράγγων όπως διευκρίνισε στη βουλή ο υφυπουργός Υποδομών ήταν αρμοδιότητα της Εγνατίας οδού ΑΕ. Ωστόσο η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην υλοποίησή της δημιουργεί νέα δεδομένα μεταφέροντας αυτή την υποχρέωση στα χέρια του μελλοντικού παραχωρησιούχο.
Στόχος του Υπερταμείου είναι η έναρξη της 35ετούς παραχώρησης στην κοινοπραξία με τίμημα περίπου 1,5 δισ. ευρώ μέρος του οποίου θα πάει υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και το υπόλοιπο για το δημόσιο χρέος. Το Υπερταμείο έχει θέσει ως προτεραιότητα το άμεσο κλείσιμο της συναλλαγής μέχρι τα τέλη του έτους ώστε το Δημόσιο να εισπράξει χωρίς άλλη καθυστέρηση το οικονομικό αντάλλαγμα.
Καμπανάκι το ασυντήρητο δίκτυοΠαράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση των περισσότερων από τις 60 σήραγγες της Εγνατίας, οι οποίες μέχρι σήμερα παραμένουν χωρίς πλήρη πιστοποίηση ασφαλείας. Προηγούμενη μελέτη του ΤΑΙΠΕΔ είχε εντοπίσει αναγκαίες εργασίες, κάποιες από τις οποίες υλοποιήθηκαν από τους αναδόχους συντήρησης της Εγνατία Οδός Α.Ε., μεταξύ των οποίων και η ΤΕΡΝΑ στο δυτικό τμήμα. Ωστόσο, εκκρεμεί ο κρίσιμος έλεγχος των υφιστάμενων συστημάτων, για τον οποίο έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη από σύμβουλο του Υπουργείου, που θα συνοδεύσει και την τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης.
Ο Νίκος Ταχιάος τόνισε χθες στη βουλή ότι η παραχώρηση δεν αποτελεί μνημονιακή δέσμευση αλλά προϋπόθεση για την αναβάθμιση της Εγνατίας, η οποία εμφανίζει σημαντικές φθορές, κυρίως στο τμήμα Θεσσαλονίκη–Ξάνθη.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney
Ειδήσεις σήμερα:
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Σε κόκκινο συναγερμό για τη λειψυδρία κηρύσσεται η Αθήνα την Παρασκευή - Αύριο η Πάτμος και η Λέρος
Μύλος στη Βουλή για Καραναστάση με Γεωργιάδη και Κωνσταντοπούλου: «Επιτέλους ανάγωγη, σταμάτα» - «Είσαι Χίτλερ, είσαι αρχιψεύταρος»
Χατζιδάκις: Διχασμένος ο καλλιτεχνικός κόσμος με την αντίδρασή του γιου του στην παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου - Χαρούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα