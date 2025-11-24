Ελληνικές εξαγωγές στις ΗΠΑ: Ποια προϊόντα άντεξαν και ποια επλήγησαν από τους δασμούς Τραμπ
Oι επιπτώσεις των δασμών δεν υπήρξαν οριζόντιες για τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα, αλλά διαφοροποιήθηκαν σημαντικά ανά κλάδο
Με το Εκτελεστικό Διάταγμα του Λευκού Οίκου στις 14 Νοεμβρίου, καταργήθηκε από 13 Νοεμβρίου ο ανταποδοτικός δασμός σε μεγάλο αριθμό προϊόντων, σε μία προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ να μετριάσει την επιβάρυνση του κόστους ζωής, που προκλήθηκε από την επιβολή των εν λόγω δασμών στις εισαγωγές από ολόκληρο τον κόσμο. Το Διάταγμα προβλέπει, επίσης, την επιστροφή τυχόν καταβληθέντων δασμών για εμπορεύματα που εκτελωνίσθηκαν και βγήκαν από την τελωνειακή αποθήκη μετά από τις 13/11. Στον κατάλογο των προϊόντων που απαλλάσσονται περιλαμβάνονται ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα, όπως ακτινίδια, κεράσια, καφές, αρτοσκευάσματα, άσφαλτος από πετρέλαιο, οξείδια του υδραργύρου και φάρμακα· ωστόσο, δεν περιλαμβάνονται προϊόντα υψηλής σημασίας για τις ελληνικές εξαγωγές, όπως κονσέρβες φρούτων και λαχανικών, ελιές, ελαιόλαδο, ιχθυηρά και προφίλ ή κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου.
Η συνολική εικόνα των ελληνικών εξαγωγών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά την περίοδο εφαρμογής των δασμών καταδεικνύει έντονη διαφοροποίηση ανά κλάδο, με ορισμένα προϊόντα να παρουσιάζουν αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα και άλλα να επηρεάζονται σημαντικά από το νέο δασμολογικό καθεστώς. Η παρουσία νέων κωδικών στην αγορά, σε συνδυασμό με την ενίσχυση συγκεκριμένων εξαγώγιμων κατηγοριών, αναδεικνύει ευκαιρίες περαιτέρω διείσδυσης, ενώ η υποχώρηση παραδοσιακών προϊόντων υπογραμμίζει την ανάγκη στοχευμένων παρεμβάσεων και ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.
