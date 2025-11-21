Alpha Bank: Η Jefferies «ψηφίζει» συνέχιση της ανόδου – Νέα τιμή στόχος τα 4,15 ευρώ

H Jefferies τοποθετεί τα κέρδη ανά μετοχή της Alpha Bank σε 0,39 ευρώ το 2025, 0,45 ευρώ το 2026 και 0,52 ευρώ το 2027, επιβεβαιώνοντας μια σταθερή ανοδική τροχιά για την τριετία