Alpha Bank: Η Jefferies «ψηφίζει» συνέχιση της ανόδου – Νέα τιμή στόχος τα 4,15 ευρώ
Η Alpha Bank επανέρχεται στο επίκεντρο της Jefferies, με τον οίκο να αναθεωρεί ανοδικά –έστω και οριακά– την τιμή στόχο στα 4,15 ευρώ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη σύσταση «αγορά». Η νέα ανάλυση σκιαγραφεί μια τράπεζα που, παρά τις ταχύτητες που έχει ήδη αναπτύξει, εξακολουθεί να παρουσιάζει περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης στα μεγέθη της.
Στο επίκεντρο της επικαιροποίησης βρίσκονται οι νέες προβλέψεις για την κερδοφορία: η Jefferies τοποθετεί τα κέρδη ανά μετοχή σε 0,39 ευρώ το 2025, 0,45 ευρώ το 2026 και 0,52 ευρώ το 2027, επιβεβαιώνοντας μια σταθερή ανοδική τροχιά για την τριετία. Η μικρή μείωση στην εκτίμηση του 2025 δεν αλλάζει τη γενική εικόνα, αφού οι αναλυτές εξακολουθούν να «βλέπουν» διψήφιο ρυθμό αύξησης κερδών και ενίσχυση του ενεργητικού.
