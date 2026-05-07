ΤΙΤΑΝ: Πωλήσεις €636 εκατ. το α΄ τρίμηνο, αυξημένες κατά 4,7% – Μέρισμα €1,10 ανά μετοχή
ΤΙΤΑΝ: Πωλήσεις €636 εκατ. το α΄ τρίμηνο, αυξημένες κατά 4,7% – Μέρισμα €1,10 ανά μετοχή
Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε €138 εκατ., αυξημένα κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση (LfL), χάρη στη θετική σχέση τιμών/κόστους - Ισχυρή δυναμική σε Ελλάδα και Αίγυπτο
Τα συνοπτικά οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 ανακοίνωσε σήμερα (6/5) ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €64 εκατ. καταγράφοντας αύξηση 29% σε συγκρίσιμη βάση, παρά την υψηλότερη επίδραση των φόρων εισοδήματος και τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας της Titan America.
Κύρια στοιχεία επιδόσεων πρώτου τριμήνου 2026:
• Ισχυρή έναρξη του έτους, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε €636 εκ., αυξημένες κατά 4,7% σε συγκρίσιμη βάση (LfL), προσαρμοσμένες για την επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών και μεταβολών στο εύρος ενοποίησης (€50 εκ.), χάρη στους σταθερούς όγκους και στις βελτιωμένες τιμές. Σε συγκρίσιμη βάση, καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.
• Κέρδη EBITDA €138 εκ., αυξημένα κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση (LfL), χάρη στη θετική σχέση τιμών/κόστους, με ισχυρή διεύρυνση του περιθωρίου κερδοφορίας κατά 250 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης υλοποίησης επενδύσεων. Οι πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης κόστους άρχισαν ήδη να αποδίδουν από το πρώτο τρίμηνο του 2026, αντικατοπτρίζοντας ισχυρή δυναμική υλοποίησης.
• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €64 εκ. (+29% σε συγκρίσιμη βάση) το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά την υψηλότερη επίδραση των φόρων εισοδήματος και τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας της Titan America.
• Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €676 εκ., με τον δείκτη δανεισμού να ανέρχεται στο 1,1x EBITDA, μετά την ολοκλήρωση πρόσφατων σημαντικών εξαγορών.
• Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική Titan Forward, ο Όμιλος ολοκλήρωσε εξαγορές μονάδων παραγωγής τσιμέντου και άλεσης στην Τουρκία (ευρύτερη περιοχή Κωνσταντινούπολης) και στη Γαλλία (Χάβρη) αντίστοιχα, ενώ η εξαγορά μονάδας παραγωγής τσιμέντου στις ΗΠΑ (Πενσυλβάνια) ολοκληρώθηκε εντός του δευτέρου τριμήνου του έτους.
• Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε €1,10 ανά μετοχή (υψηλότερο κατά 10% σε σχέση με το 2024, εξαιρουμένου του έκτακτου μερίσματος), με ημερομηνία καταβολής την 7η Ιουλίου 2026, και τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 8 Μαΐου 2026.
• Συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις προοπτικές του 2026, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Αναμένουμε σταθερούς όγκους πωλήσεων για το έτος και θετική σχέση τιμών/κόστους που θα οδηγήσουν σε διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις και η ολοκλήρωση των εξαγορών αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία, σε ευθυγράμμιση με τους αναπτυξιακούs στόχους του TITAN Forward 2029.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Κύρια στοιχεία επιδόσεων πρώτου τριμήνου 2026:
• Ισχυρή έναρξη του έτους, με τις πωλήσεις να ανέρχονται σε €636 εκ., αυξημένες κατά 4,7% σε συγκρίσιμη βάση (LfL), προσαρμοσμένες για την επίδραση συναλλαγματικών ισοτιμιών και μεταβολών στο εύρος ενοποίησης (€50 εκ.), χάρη στους σταθερούς όγκους και στις βελτιωμένες τιμές. Σε συγκρίσιμη βάση, καταγράφηκε αύξηση πωλήσεων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές.
• Κέρδη EBITDA €138 εκ., αυξημένα κατά 16% σε συγκρίσιμη βάση (LfL), χάρη στη θετική σχέση τιμών/κόστους, με ισχυρή διεύρυνση του περιθωρίου κερδοφορίας κατά 250 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής αποδοτικότητας και της συνεχιζόμενης υλοποίησης επενδύσεων. Οι πρωτοβουλίες βελτιστοποίησης κόστους άρχισαν ήδη να αποδίδουν από το πρώτο τρίμηνο του 2026, αντικατοπτρίζοντας ισχυρή δυναμική υλοποίησης.
• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €64 εκ. (+29% σε συγκρίσιμη βάση) το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά την υψηλότερη επίδραση των φόρων εισοδήματος και τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας της Titan America.
• Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €676 εκ., με τον δείκτη δανεισμού να ανέρχεται στο 1,1x EBITDA, μετά την ολοκλήρωση πρόσφατων σημαντικών εξαγορών.
• Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική Titan Forward, ο Όμιλος ολοκλήρωσε εξαγορές μονάδων παραγωγής τσιμέντου και άλεσης στην Τουρκία (ευρύτερη περιοχή Κωνσταντινούπολης) και στη Γαλλία (Χάβρη) αντίστοιχα, ενώ η εξαγορά μονάδας παραγωγής τσιμέντου στις ΗΠΑ (Πενσυλβάνια) ολοκληρώθηκε εντός του δευτέρου τριμήνου του έτους.
• Το προτεινόμενο μέρισμα ανέρχεται σε €1,10 ανά μετοχή (υψηλότερο κατά 10% σε σχέση με το 2024, εξαιρουμένου του έκτακτου μερίσματος), με ημερομηνία καταβολής την 7η Ιουλίου 2026, και τελεί υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στις 8 Μαΐου 2026.
• Συγκρατημένα αισιόδοξοι για τις προοπτικές του 2026, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή. Αναμένουμε σταθερούς όγκους πωλήσεων για το έτος και θετική σχέση τιμών/κόστους που θα οδηγήσουν σε διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους. Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις και η ολοκλήρωση των εξαγορών αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω την κερδοφορία, σε ευθυγράμμιση με τους αναπτυξιακούs στόχους του TITAN Forward 2029.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα