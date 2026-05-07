Σε ιστορικό υψηλό οι μετοχές στην Ιαπωνία, ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 62.000 μονάδες ο Nikkei

Ισχυρό ράλι κατέγραψαν οι ασιατικές αγορές την Πέμπτη, με τον ιαπωνικό δείκτη Nikkei 225 να ξεπερνά για πρώτη φορά τις 62.000 μονάδες, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι για πιθανή αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Nikkei ενισχύθηκε περισσότερο από 5%, με ώθηση από τις μετοχές τεχνολογίας, πρώτων υλών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, παρά τις νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προς το Ιράν.

Ράλι σε τεχνολογία και βιομηχανία

Μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων ήταν η SoftBank , της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε άνω του 13%.

Η Ibiden σημείωσε άνοδο 17%, ενώ η Mitsui Kinzoku ενισχύθηκε κατά 16%.

Κέρδη 13% κατέγραψε επίσης η Renesas Electronics , ενώ η Tosoh Corporation έκλεισε υψηλότερα κατά 12%.

Ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 2,37%.

Μικτή εικόνα στην Ασία

Στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 κινήθηκε ανοδικά κατά 0,9%.

Αντίθετα, στη Νότια Κορέα ο Kospi υποχώρησε 0,68%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq έχασε 0,56%.

Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng κατέγραψε άνοδο 1,47%, ενώ ο κινεζικός CSI 300 ενισχύθηκε κατά 0,38%.

Οι δηλώσεις Τραμπ και το μέτωπο Ιράν–ΗΠΑ

Το θετικό κλίμα στις αγορές ήρθε παρά τις νέες απειλές του Τραμπ , ο οποίος προειδοποίησε ότι το Ιράν θα δεχθεί «πολύ σφοδρότερους βομβαρδισμούς» εάν δεν αποδεχθεί συμφωνία ειρήνης.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η στρατιωτική επιχείρηση «Operation Epic Fury» θα ολοκληρωθεί εφόσον το Ιράν «συμφωνήσει σε όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί» .

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι σε μια τέτοια περίπτωση ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια θα αρθεί, επιτρέποντας την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.