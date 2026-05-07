Fais Group: Πιο συγκρατημένος ο καταναλωτής, αλλά ο όμιλος πατά «γκάζι» στις επενδύσεις
Ο Γενικός Διευθυντής του ομίλου, Χασδάι Καπόν, απέφυγε να δώσει στους αναλυτές guidance για το 2026 λόγω της διεθνούς αβεβαιότητας, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο όμιλος κινείται φέτος σε θετικό έδαφος
Σε θετικό έδαφος κινείται ο Όμιλος Φάις στο πρώτο τετράμηνο του 2026, παρά τη νευρικότητα που έχει προκαλέσει στην κατανάλωση το νέο διεθνές περιβάλλον, με τη διοίκηση να περιγράφει στους αναλυτές μια αγορά που εξακολουθεί να έχει δυναμική, αλλά και έναν καταναλωτή πιο συγκρατημένο απέναντι στις εικόνες πολέμου, τις ανατιμήσεις στα καύσιμα και τη γενικότερη αβεβαιότητα.
Κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου, Χασδάι Καπόν, υπογράμμισε ότι ο όμιλος συνεχίζει επιθετικά το επενδυτικό του πλάνο, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει ποσοτικό guidance για το 2026 λόγω των πολλών αστάθμητων παραγόντων που επικρατούν διεθνώς.
Την ίδια στιγμή «τρέχει» νέο κύκλο ανοιγμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, επεκτείνει την Kiko Milano σε νέες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, προχωρά νέα ηλεκτρονικά καταστήματα σε τέσσερις χώρες και ετοιμάζεται να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητά του μέσω της πώλησης της ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο.
«Το 2026 ξεκίνησε πάρα πολύ δυναμικά για τον Όμιλο», ανέφερε ο κ. Καπόν κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, σημειώνοντας ότι ο Μάρτιος ήταν «εντυπωσιακά καλύτερος σε επίπεδο λιανικής». Ο Απρίλιος, αντίθετα, λόγω και των καιρικών συνθηκών αλλά και του νωρίς χρονικά Πάσχα, «νομίζω ότι σε όλη τη λιανική δεν ήταν ένας καλός μήνας», όπως είπε, προσθέτοντας ότι οι πρώτες ημέρες του Μαΐου δείχνουν επαναφορά της δυναμικής στις πωλήσεις.
