Σταθεροποίηση των τιμών του πετρελαίου μετά τη χθεσινή βουτιά, στα $101 το Brent
Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI υποχώρησαν έως και 13,3% την Τετάρτη, σε μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις των τελευταίων μηνών
Σταθεροποιητικές τάσεις κατέγραψε το πετρέλαιο την Πέμπτη, μετά τις ισχυρές πιέσεις της προηγούμενης συνεδρίασης, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.
Τα συμβόλαια WTI διατηρήθηκαν πάνω από τα 95 δολάρια ανά βαρέλι (+0,07%), αφού είχαν υποχωρήσει έως και 13,3% στα 88,66 δολάρια την Τετάρτη, σε μία από τις μεγαλύτερες ημερήσιες πτώσεις των τελευταίων μηνών.
To Brent κινείται σήμερα στο επίπεδο των 101 δολαρίων ανά βαρέλι (+0,03%).
Αμερικανική πρόταση μέσω ΠακιστάνΣύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες απέστειλαν μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης προς το Ιράν, με στόχο την επίσημη λήξη της σύγκρουσης και τη σταδιακή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.
Η Τεχεράνη επιβεβαίωσε ότι εξετάζει την αμερικανική πρόταση και αναμένεται να απαντήσει εντός των επόμενων ημερών, ενώ ευρύτερες συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν εκτιμάται ότι θα ακολουθήσουν σε δεύτερη φάση.
Ρεκόρ στις αμερικανικές εξαγωγές πετρελαίουΤην ίδια ώρα, τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές αμερικανικού πετρελαίου εκτοξεύθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα την περασμένη εβδομάδα, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες στρέφονται στην αμερικανική αγορά για να καλύψουν τα κενά προσφοράς που έχει προκαλέσει η κρίση.
Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τον ρόλο των ΗΠΑ ως βασικού προμηθευτή ενέργειας εν μέσω των σοβαρών αναταράξεων στις παγκόσμιες ροές πετρελαίου.
