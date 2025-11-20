ΔΕΗ: Ανοδικές προβλέψεις και θετικές συστάσεις από τέσσερις οίκους
ΔΕΗ: Ανοδικές προβλέψεις και θετικές συστάσεις από τέσσερις οίκους
Από τα 18,5 έως τα 22,6 ευρώ οι τιμές στόχοι που δίνουν για τη μετοχή της ΔΕΗ οι Citi, Axia, Euroxx και JP Morgan μετά την παρουσίαση του business plan
Η παρουσίαση του νέου στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ δεν έφερε μόνο επικαιροποίηση στόχων, αλλά και μια εντυπωσιακή ευθυγράμμιση της αγοράς. Τέσσερις διαφορετικοί οίκοι – Citi, JP Morgan, AXIA και Euroxx Χρηματιστηριακή – καταλήγουν πλέον στο ίδιο συμπέρασμα: η εταιρεία μπαίνει σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης, με μεγαλύτερο βάρος στις ΑΠΕ, στα δίκτυα και στις επενδύσεις, που θα διαμορφώσουν το ενεργειακό τοπίο της επόμενης δεκαετίας. Οι τιμές στόχοι κινούνται αρκετά υψηλότερα από τα τρέχοντα επίπεδα, ενώ οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι το επενδυτικό πρόγραμμα των 10,1 δισ. ευρώ επανακαθορίζει την κλίμακα και τις προοπτικές του ομίλου.
Η Citi, η οποία θέτει τιμή στόχο τα 19 ευρώ, στέκεται κυρίως στη μερισματική πολιτική: η εκτίναξη των διανομών σε 1,20 ευρώ ανά μετοχή το 2028 είναι 14%-20% υψηλότερη από τις προηγούμενες προβλέψεις της και χαρακτηρίζεται ως το πιο «δυνατό μήνυμα» του σχεδίου. Παράλληλα καταγράφει αναβάθμιση των εκτιμήσεων για τα καθαρά κέρδη, που ενδέχεται να φτάσουν τα 900 εκατ. ευρώ στο τέλος της περιόδου.
Η JP Morgan, με σύσταση «Overweight» και στόχο 18,50 ευρώ, επισημαίνει ότι ο στόχος EBITDA των 2,9 δισ. ευρώ το 2028 βρίσκεται περίπου 6% πάνω από το τρέχον consensus της αγοράς, υποδηλώνοντας ότι η ΔΕΗ παραμένει υποτιμημένη σε σχέση με τις μελλοντικές της ταμειακές ροές.
Η AXIA, που δίνει την υψηλότερη τιμή στόχο στα 22,60 ευρώ, τονίζει ότι η εταιρεία έχει πλέον ένα πλάνο που μειώνει το εκτελεστικό ρίσκο και ενισχύει τη διαφάνεια κερδών έως το 2030.
Σε αυτό το πλαίσιο ευθυγραμμίζεται και η Euroxx Χρηματιστηριακή, με τιμή στόχο 19,70 ευρώ και δίνει έμφαση στην αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος στα 16,6 GW έως το 2028 και στη διατήρηση του δείκτη μόχλευσης κάτω από 3,5 φορές.
Στον πυρήνα όλων των προβλέψεων βρίσκεται η επιτάχυνση των ΑΠΕ. Η ΔΕΗ στοχεύει σε 12,7 GW έως το 2028, με περίπου 3,9 GW έργων να βρίσκονται ήδη υπό κατασκευή ή σε ώριμη φάση. Η πλήρης απολιγνιτοποίηση το 2026, συμπεριλαμβανομένης της Πτολεμαΐδας V, μειώνει σημαντικά το παραγωγικό κόστος και δίνει σαφή κατεύθυνση στο ενεργειακό μίγμα της επόμενης ημέρας.
