Ideal Holdings: Αύξηση 44% στα συγκρίσιμα EBITDA και 55% στα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων
Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €39,0 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων σε €23,6 εκατ. - Παπακωνσταντίνου: Η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και η αυξημένη ρευστότητα ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες
Ισχυρές αποδόσεις με αύξηση της κερδοφορίας και ενίσχυση των μεγεθών σε όλες τις εταιρίες της εμφάνισε η Ideal Holdings στο Εννεάμηνο του 2025.
Η αναπτυξιακή δυναμική, που βασίζεται στην οργανική ανάπτυξη, την αποδοτική αξιοποίηση των κεφαλαίων και τις στοχευμένες επενδυτικές πρωτοβουλίες, επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα αλλά και την προοπτική του επενδυτικού και αναπτυξιακού μοντέλου της IDEAL Holdings, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.
Κύρια οικονομικά μεγέθη Εννεαμήνου 2025:
•Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €39,0 εκατ., αυξημένα κατά 44%.
•Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων διαμορφώθηκαν σε €23,6 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 55%.
•Τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε €16,4 εκατ., αυξημένα κατά 62%.
•Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €59,4 εκατ. με τον δείκτη Καθαρού Δανεισμού/ LTM Συγκρίσιμου EBITDA στο 1.1x.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Η θετική πορεία των επιδόσεών μας συνεχίστηκε και στο Εννεάμηνο του 2025, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση που έχει διαμορφωθεί για την IDEAL Holdings από τις αρχές του έτους. Πλέον κινούμαστε σταθερά προς την επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας αλλά και τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε πραγματική αξία μέσα από στοχευμένες επενδύσεις, οργανική ανάπτυξη και υγιή εταιρική διακυβέρνηση.
Ταυτόχρονα, η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και η αυξημένη ρευστότητα ενισχύσουν περαιτέρω τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που «απελευθερώνουν τη δύναμη των επενδύσεων».
