Ideal Holdings: Αύξηση 44% στα συγκρίσιμα EBITDA και 55% στα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων

Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €39,0 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων σε €23,6 εκατ. - Παπακωνσταντίνου: Η ισχυρή κεφαλαιακή μας βάση και η αυξημένη ρευστότητα ενισχύουν περαιτέρω τη δυναμική μας για νέες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες