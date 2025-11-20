Σούπερ Μάρκετ: Επιτάχυνση εξαγορών – «Ταβάνι» έξι μεγάλες αλυσίδες στην ελληνική αγορά
Παντελιάδης και Μασούτης βλέπουν αναδιάταξη δυνάμεων υπό πίεση κόστους, παρεμβάσεων και οριακής κερδοφορίας – Η ΕΣΕ απαντά στο αφήγημα περί υπερκέρδους
Η πίεση στα περιθώρια, το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις επιταχύνουν τη συγκέντρωση στην αγορά των σούπερ μάρκετ, μετατρέποντας τις εξαγορές από στρατηγική επιλογή σε «αναγκαστική συνθήκη» για ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας. Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, ο πρόεδρος της ΕΣΕ και επικεφαλής της Metro κ. Αριστοτέλης Παντελιάδης, απαντώντας σε ερώτηση του newmoney, εκτίμησε ότι ένα βιώσιμο και οικονομικά αποτελεσματικό μοντέλο για την ελληνική αγορά θα μπορούσε να διαμορφωθεί με έως έξι μεγάλες αλυσίδες, με βάση τη διεθνή εμπειρία.
«Συνήθως βλέπουμε 4 έως 8 αλυσίδες ανά χώρα. Για την Ελλάδα ένα λογικό νούμερο είναι 4–6. Η αγορά είναι μικρή και η συγκέντρωση μειώνει κόστος και αυξάνει αποδοτικότητα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η ύπαρξη μεγαλύτερων σχημάτων δεν σημαίνει απαραίτητα εξαφάνιση μικρών παικτών, αλλά διατήρηση περιφερειακών αλυσίδων που διαφοροποιούνται και παραμένουν βιώσιμες σε εξειδικευμένα ή τοπικά μοντέλα.
Στην ίδια κατεύθυνση, ο αντιπρόεδρος της ΕΣΕ και επικεφαλής της «Δ. Μασούτης» Γιάννης Μασούτης δήλωσε ότι η συγκέντρωση θα ενταθεί λόγω των πιέσεων στο κόστος και τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, σημειώνοντας ότι «η πίεση είναι τεράστια και οδηγεί σε μεγαλύτερη συγκέντρωση. Ήδη γίνονται εξαγορές, θα συνεχιστούν και το 2026… Δεν είμαστε χαρούμενοι, αλλά είναι συνέπεια των πιέσεων σε κερδοφορία και κόστη».
Ήδη ο κ. Μασούτης βρίσκεται στην τελική ευθεία για την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, μετά από πολύμηνους ελέγχους, εξέλιξη που θα αναδείξει τη «Δ. Μασούτης» σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες της οργανωμένης λιανικής. Η συμφωνία αυτή λειτουργεί ως προπομπός περαιτέρω αναδιατάξεων, με τους ισχυρούς παίκτες να επενδύουν σε δίκτυο, κέντρα διανομής, τεχνολογία και αποκλειστικές συνεργασίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για επόμενα deals ή συγκεκριμένους στόχους.
