LAMDA Development: Το Α’ τρίμηνο του 2026 οι υπογραφές με το ION Group για το Κέντρο Καινοτομίας στο Ελληνικό

Στην επένδυση αναφέρθηκε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου στο περιθώριο της εκδήλωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την έναρξη της διαπραγμάτευσης του ομολόγου της εταιρίας, ύψους 500 εκατ. ευρώ