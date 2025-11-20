LAMDA Development: Το Α’ τρίμηνο του 2026 οι υπογραφές με το ION Group για το Κέντρο Καινοτομίας στο Ελληνικό
LAMDA Development: Το Α’ τρίμηνο του 2026 οι υπογραφές με το ION Group για το Κέντρο Καινοτομίας στο Ελληνικό
Aπό τις αρχές του νέου έτους και συγκεκριμένα εντός του πρώτου τριμήνου τοποθετεί η διοίκηση της LAMDA Development τις οριστικές υπογραφές για τη δεσμευτική συμφωνία που ανακοινώθηκε μέσα στο καλοκαίρι με το ΙΟΝ Group, τον ιταλικό όμιλο τεχνολογίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Πρόκειται για τη μεγάλη επένδυση άνω των 1,5 δισ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030 για την ανάπτυξη Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων εντός της έκτασης του παλιού αεροδρομίου, ενώ η LAMDA έχει λαμβάνειν 450 εκατ. για τη διάθεση της γης στην ΙΟΝ. Αυτή την περίοδο αυτό ολοκληρώνεται ο νομικός, τεχνικός και χρηματοοικονομικός έλεγχος (due diligence) από την ΙΟΝ.
Στην επένδυση αναφέρθηκε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου στο περιθώριο στο περιθώριο της εκδήλωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την έναρξη της διαπραγμάτευσης του ομολόγου της εταιρίας, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται εδώ ότι η ανάπτυξη έχει προγραμματιστεί να γίνει στην έκταση που προορίζονταν εξ’ αρχής για επιχειρηματικό κέντρο και γραφειακούς χώρους- εκεί όπου η LAMDA είχε συμφωνήσει με τις τράπεζες για τη δημιουργία γραφειακών χώρων- και θα περιλαμβάνει επιπλέον και τα σπίτια όπου θα στεγαστούν οι εργαζόμενοι του κέντρου.
