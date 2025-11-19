Από «κόσκινο» τα μεταχειρισμένα ΙΧ με νέο ψηφιακό Μητρώο της ΑΑΔΕ
Φρένο στα οχήματα που «ξεπλένονται» με χαμηλό φόρο μέσω Βουλγαρίας - Νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΘΟ επιβάλει υποχρεωτική εγγραφή εμπόρων στη «βάση έλεγχου» - Τριετής διαγραφή για παραβάτες
Νέο ηλεκτρονικό Μητρώο για όλα τα μεταχειρισμένα ΙΧ που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των μεταπωλητών φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.
Το Μητρώο θα τηρείται από την ΑΑΔΕ και θα περιλαμβάνει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ή παραδίδει οχήματα με το συγκεκριμένο καθεστώς ΦΠΑ, με την εγγραφή να γίνεται πλέον υποχρεωτικά για να συνεχίσει κάποιος τη δραστηριότητά του.
Στο ίδιο Μητρώο θα εντάσσονται υποχρεωτικά και πρόσωπα – ακόμη και μη υποκείμενα στον φόρο – που φέρνουν μεταχειρισμένα ΙΧ από άλλο κράτος–μέλος της Ε.Ε. με το καθεστώς των μεταπωλητών, όταν θέλουν να εκδώσουν πιστοποιητικό ταξινόμησης και άδεια κυκλοφορίας. Χωρίς εγγραφή, η ταξινόμηση δεν προχωρά.
Η παρέμβαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη μεγάλης τριγωνικής απάτης από το πρώτο Τελωνείο Θεσσαλονίκης, όπου ελληνικές εταιρείες «ξέπλεναν» πολυτελή αυτοκίνητα μέσω εταιρείας–βιτρίνας στη Βουλγαρία. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο, μόνο από τα 19 supercars της υπόθεσης, ξεπερνούσε τις 212.000 ευρώ. Με τη νέα διάταξη, κλείνουν ουσιαστικά τα παραθυράκια που επέτρεπαν σε επιτήδειους να φέρνουν σχεδόν αφορολόγητα οχήματα στην Ελλάδα, αξιοποιώντας ένα καθεστώς που είχε φτιαχτεί για τον ακριβώς αντίθετο λόγο: να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση στις ενδοκοινοτικές συναλλαγές.
Το λεγόμενο «margin scheme» υπολογίζει τον ΦΠΑ μόνο πάνω στο περιθώριο κέρδους του εμπόρου, όχι στο σύνολο της αξίας του οχήματος. Το σύστημα αυτό, που εφαρμόζεται σε όλη την Ε.Ε., χρησιμοποιήθηκε για χρόνια ως βάση για απάτες τύπου «καρουζέλ». Με μια εταιρεία–βιτρίνα στη Βουλγαρία, που διέθετε ενεργό VAT number, τα αυτοκίνητα αγοράζονταν από τη Γερμανία χωρίς ΦΠΑ, εμφανίζονταν ότι φορολογήθηκαν όταν δεν είχαν ποτέ φορολογηθεί και τελικά κατέληγαν στην Ελλάδα με τιμολόγια margin scheme. Έτσι το όχημα έφτανε σχεδόν αφορολόγητο, παρότι στη Γερμανία μπορεί να είχε πωληθεί με κανονικό ΦΠΑ.
Με το νέο ψηφιακό μητρώο, η ΑΑΔΕ αποκτά πλήρη εικόνα των οχημάτων που εισάγονται με το καθεστώς περιθωρίου κέρδους. Όσοι αγοράζουν οχήματα με margin scheme από την Ελλάδα ή από κράτος–μέλος θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά την απόκτηση στο Μητρώο και να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους σε κάθε μεταβολή. Τα ειδικότερα δεδομένα και ο τρόπος λειτουργίας του Μητρώου θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.
Κρίσιμη είναι και η πρόβλεψη για διαγραφή από το Μητρώο. Αν, μετά από έλεγχο των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, διαπιστωθεί ότι κάποιος εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς κατά παράβαση των διατάξεων, διαγράφεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής. Η διαγραφή ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης και διαρκεί τρία χρόνια. Σε αυτό το διάστημα, το πρόσωπο δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ως μέλος σε καμία εταιρεία που δραστηριοποιείται με το συγκεκριμένο καθεστώς.
Στην πράξη, πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα για να σταματήσει η χρόνια «αιμορραγία» ΦΠΑ, καθώς για πολλά χρόνια κάποιοι εκμεταλλεύονταν το margin scheme για να εξαφανίζουν φόρους από εισαγωγές πολυτελών – και όχι μόνο – μεταχειρισμένων ΙΧ.
