Αλλαγές στη φορολόγηση πλοίων: Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Άρθρο 198 – Φορολόγηση πλοίων δεύτερης κατηγορίας-Ριζική αναμόρφωση του τρόπου υπολογισμού του φόρου για όλα τα πλοία δεύτερης κατηγορίας.-Εφαρμογή από φορολογικό έτος 2024.-Εισαγωγή νέας κλίμακας βάσει κόρων ολικής χωρητικότητας (GRT).-Θεσπίζεται ελάχιστος φόρος για κάθε πλοίο.Συντελεστές και κατηγορίεςΝέα διαβάθμιση συντελεστών ανά εύρος χωρητικότητας.Διαφορετικοί συντελεστές για:-επαγγελματικά και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής-τουριστικά ημερόπλοια-ταχύπλοα-ρυμουλκά – ναυαγοσωστικά-ερευνητικά – αλιευτικά-λοιπά ειδικά πλοία.Επιμέρους ρυθμίσεις – Μειώσεις-Μείωση φόρου για φορτηγά και επιβατηγά με συγκεκριμένα κριτήρια.-Κατάργηση της μείωσης για ακινησία στα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής.-Πρόβλεψη για εξαιρέσεις ή μειωμένη φορολόγηση συγκεκριμένων τύπων επαγγελματικών πλοίων.Άρθρο 199 – Υποβολή δήλωσης μόνο όταν υπάρχει μη μηδενικός φόρος-Αποσαφηνίζεται ότι δήλωση φόρου υποβάλλεται μόνο όταν προκύπτει πραγματικός φόρος προς πληρωμή.-Πλοία με πραγματικό μηδενικό συντελεστή απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης.-Η ρύθμιση αντιμετωπίζει την προηγούμενη ερμηνευτική ασάφεια και απλοποιεί τη διαδικασία για πλοιοκτήτες και διαχειριστές.Άρθρο 200 – Φορολογική ενημερότητα για μεταβίβαση, υποθήκη ή κατάθεση εγγράφων στο νηολόγιο-Καμία μεταβίβαση πλοίου, σύσταση υποθήκης ή καταχώριση εγγράφου στο νηολόγιο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς εξόφληση όλων των φόρων που το αφορούν.-Εφαρμογή από το 2024.Υποχρεώσεις προς εξόφλησηΠριν από οποιαδήποτε πράξη στο νηολόγιο απαιτείται εξόφληση:-φόρου και εισφοράς ν. 27/1975-φόρου αμοιβών πληρωμάτων (όπου εφαρμόζεται)-τέλους άρθρου 57 του ν. 4646/2019-κάθε συναφούς φόρου που έχει καταλογιστεί έως τότε.Νέες υποχρεώσεις για τον νέο πλοιοκτήτηΗ φορολογική υποχρέωση μεταφέρεται αυτόματα στο νέο πλοιοκτήτη από την ημέρα της μεταβίβασης.Προβλέπεται μηχανισμός καταλογισμού όταν υπάρχουν ανεξόφλητες υποχρεώσεις πριν την καταχώριση της μεταβίβασης.Άρθρο 201 – Φορολόγηση πλοίων υπό ξένη σημαία-Εξομοίωση του τρόπου δήλωσης και φορολόγησης ξένων πλοίων που διαχειρίζονται από την Ελλάδα, με τα αντίστοιχα ελληνικής σημαίας.-Ισχύει ήδη από το φορολογικό έτος 2023.Βασικές προβλέψειςΟ φόρος καταβάλλεται από την πλοιοκτήτρια εταιρεία ή τον διαχειριστή στην Ελλάδα.Δυνατότητα έκπτωσης φόρου χωρητικότητας που έχει καταβληθεί στο εξωτερικό, υπό προϋποθέσεις.Ρυθμίζεται ο τρόπος καταλογισμού σε περίπτωση που η διαχείριση αλλάξει μέσα στο ίδιο έτος (π.χ. ανάθεση σε ελληνική εταιρεία από ένα συγκεκριμένο τρίμηνο).Ενισχύονται οι υποχρεώσεις τεκμηρίωσης, καταγραφής και δήλωσης από τις ελληνικές διαχειρίστριες.Άρθρο 202 – Περιορισμός απαλλαγών και μειώσεωνΟι απαλλαγές και μειώσεις του άρθρου 13 του ν. 27/1975 δεν εφαρμόζονται πλέον σε:-ιδιωτικά σκάφη αναψυχής-επαγγελματικά σκάφη αναψυχής-τουριστικά ημερόπλοια-πλοιάρια αναψυχής κάθε τύπου.-Μοναδική εξαίρεση: οι ειδικές απαλλαγές για πλοία δεύτερης κατηγορίας, που παραμένουν σε ισχύ.