Motor Oil: Ξεκινά κάλυψη η Euroxx με τιμή στόχο 36,3 ευρώ και σύσταση «overweight»

Σε 30% υπολογίζεται το περιθώριο ανόδου σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα - Στόχος η ισχύς των ΑΠΕ να αγγίζει τα 2 GW μέσα στην επόμενη πενταετία