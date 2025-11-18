Motor Oil: Ξεκινά κάλυψη η Euroxx με τιμή στόχο 36,3 ευρώ και σύσταση «overweight»
Σε 30% υπολογίζεται το περιθώριο ανόδου σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα - Στόχος η ισχύς των ΑΠΕ να αγγίζει τα 2 GW μέσα στην επόμενη πενταετία
Στην έναρξη κάλυψης της μετοχής της Motor Oil προχωρά η Euroxx, κάνοντας λόγο για «ισχυρά περιθώρια διύλισης» (Cracking good margins).
Η χρηματιστηριακή δίνει τιμή στόχο 36,3 ευρώ και σύσταση «overweight» (υπεραπόδοση), το οποίο συνεπάγεται περιθώριο ανόδου 30% σε σύγκριση με το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής στα 28 ευρώ.
Οι αναλυτές της Euroxx τονίζουν ότι η Motor Oil βρίσκεται σε θέση ισχύος για να εκμεταλλευτεί ένα ιδιαίτερα «σφιχτό» περιβάλλον διύλισης στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, χάρη στα ισχυρά περιθώρια στα μεσαία προϊόντα διύλισης (mid distillates), τα οποία ωθούνται υψηλότερα από τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά και από τις νέες κυρώσεις σε ρωσικά προϊόντα πετρελαίου (παράγοντας που περιπλέκει τις εισαγωγές mid distillates στην Ευρώπη).
