H ΕΕ «υποστηρίζει σθεναρά» το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, τόνισε ο επίτροπος Ενέργειας Γιόργκενσεν
H ΕΕ «υποστηρίζει σθεναρά» το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου, τόνισε ο επίτροπος Ενέργειας Γιόργκενσεν
Τι αναφέρει μετά την «εποικοδομητική» συνάντηση που είχε χθες με τον Σταύρο Παπασταύρου και τον Γιώργο Παπαναστασίου
Τη «σθεναρή υποστήριξη» της ΕΕ στο έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (Great Sea Interconector), επαναβεβαίωσε ο επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, μετά την «εποικοδομητική» συνάντηση που είχε χθες το απόγευμα με τον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Παπαναστασίου.
Ειδικότερα, ο Επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν ανακοίνωσε μέσω του «Χ» τα εξής:
«Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τους Υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με βασικά ενεργειακά θέματα και έργα, συμπεριλαμβανομένου του έργου Διασύνδεσης, Great Sea Interconector (GSI), το οποίο η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά».
Ο επίτροπος Γιόργκενσεν επισημαίνει, επίσης, ότι «η καλύτερη και βελτιωμένη διασύνδεση είναι απαραίτητη για τη μείωση των τιμών ενέργειας και για την ανεξαρτησία μας». Παράλληλα, ο Επίτροπος ανακοινώνει ότι "σύντομα" θα προχωρήσει η πρωτοβουλία "Energy Highways", η οποία έχει στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το έργο GSI από δυνητικούς επενδυτές.
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ειδικότερα, ο Επίτροπος Νταν Γιόργκενσεν ανακοίνωσε μέσω του «Χ» τα εξής:
«Είχαμε μια εποικοδομητική συνάντηση με τους Υπουργούς Ενέργειας της Ελλάδας και της Κύπρου σχετικά με βασικά ενεργειακά θέματα και έργα, συμπεριλαμβανομένου του έργου Διασύνδεσης, Great Sea Interconector (GSI), το οποίο η ΕΕ υποστηρίζει σθεναρά».
Ο επίτροπος Γιόργκενσεν επισημαίνει, επίσης, ότι «η καλύτερη και βελτιωμένη διασύνδεση είναι απαραίτητη για τη μείωση των τιμών ενέργειας και για την ανεξαρτησία μας». Παράλληλα, ο Επίτροπος ανακοινώνει ότι "σύντομα" θα προχωρήσει η πρωτοβουλία "Energy Highways", η οποία έχει στόχο την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το έργο GSI από δυνητικούς επενδυτές.
Constructive meeting w/ 🇬🇷 & 🇨🇾 Energy Ministers on key energy topics & projects incl. Great Sea Interconnector -which the EU strongly supports.— Dan Jørgensen (@DanJoergensen) November 12, 2025
Better & improved interconnectivity is essential to bring down energy prices & for our independence.
Energy Highways coming soon! pic.twitter.com/lm9I6qYfKK
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα