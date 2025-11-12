Παπασταύρου από Βρυξέλλες: Απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο και στροφή προς το αμερικανικό, με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επεσήμανε επίσης την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργος Παπαναστασίου και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν.
«Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Κύπριο ομόλογό μου και τον υφυπουργό κ. Τσάφο, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Γιόργκενσεν. Τον ενημερώσαμε για τις σημαντικές συμφωνίες που αποφασίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα με τους Αμερικανούς υπουργούς, συμφωνίες που οδηγούν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο, τη στροφή προς το αμερικανικό αέριο με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα» υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου.
Επιπλέον, επεσήμανε την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.
Αναλυτικά η δήλωση του κ. Παπασταύρου:
«Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Κύπριο ομόλογό μου και τον υφυπουργό κ. Τσάφο, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, κ. Γιόργκενσεν. Τον ενημερώσαμε για τις σημαντικές συμφωνίες που αποφασίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Αθήνα με τους Αμερικανούς Υπουργούς, συμφωνίες που οδηγούν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το Ρωσικό φυσικό αέριο, τη στροφή προς το Αμερικανικό αέριο με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα. Συζητήσαμε επίσης για τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας 3 + 1 που είχαμε με τον Κύπριο υπουργό, με τους υπουργούς Ενέργειας της Αμερικής και του Ισραήλ. Υπογραμμίσαμε την ανάγκη να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου και Ελλάδας, όπως δήλωσε πριν από λίγες ώρες ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος, ενόψει και του δυνητικού επενδυτικού ενδιαφέροντος. Τέλος, επισημάναμε την ανάγκη η Ευρώπη να κινηθεί γρήγορα, να ενισχύσει τα έργα διασυνδεσιμότητας, για την περαιτέρω αποκλιμάκωση της τιμής σε ενέργειες για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».
