Helleniq Energy: Στο προσκήνιο το FSRU Θεσσαλονίκης μετά από τριετές «πάγωμα»

Πλήρης αναβάθμιση της μονάδας στην Θίσβη και στόχος διπλάσιο μερίδιο αγοράς σε ρεύμα και αέριο τα επόμενα 2 έως 3 χρόνια. Αποκαλυπτήρια για τη νέα ταυτότητα της Elpedison