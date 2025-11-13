Helleniq Energy: Στο προσκήνιο το FSRU Θεσσαλονίκης μετά από τριετές «πάγωμα»
Πλήρης αναβάθμιση της μονάδας στην Θίσβη και στόχος διπλάσιο μερίδιο αγοράς σε ρεύμα και αέριο τα επόμενα 2 έως 3 χρόνια. Αποκαλυπτήρια για τη νέα ταυτότητα της Elpedison
Την πορεία της στην αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου επαναχαράσσει η Helleniq Energy, λανσάροντας από χθες το βράδυ την νέα επωνυμία της Elpedison, η οποία μετονομάζεται πλέον σε Enerwave.
Λίγους μήνες μετά την απόκτηση του 100% των μετοχών της, η εταιρεία επανασυστήνεται στην αγορά, με στόχο να αναβαθμίσει τον ενεργειακό της βραχίονα και να διεκδικήσει διπλάσια μερίδια αγοράς.
Το rebranding συνοδεύεται από μία συνολική αναδιάρθρωση της στρατηγικής με νέα καταστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά και την επέκταση στο trading σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Helleniq Energy Ανδρέα Σιάμισιη η εταιρεία έχει επαναφέρει στο προσκήνιο έργα και επενδύσεις που τα προηγούμενα χρόνια είχαν παραμείνει σε εκκρεμότητα. Μεταξύ αυτών, στο τραπέζι επιστρέφει το FSRU της Θεσσαλονίκης, το οποίο η εταιρεία αντιμετωπίζει πλέον ως κρίσιμο εργαλείο ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου φυσικού αερίου και διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας. Στελέχη της διοίκησης ανέφεραν χθες ότι το έργο βρίσκει πρόσφορο έδαφος μετά την ανάπτυξη του κάθετου διαδρόμου και τον τερματισμό του ρωσικού αερίου από το 2028. Ωστόσο επενδυτική απόφαση δεν θα ληφθεί πριν αξιολογηθούν όλα τα δεδομένα.
Παράλληλα η εταιρεία υλοποιεί τον πλήρη εκσυγχρονισμό της μονάδας στη Θίσβη Βοιωτίας. Η μονάδα θα λειτουργήσει το 2027 και θα είναι ουσιαστικά μια ολοκαίνουρια μονάδα με αυξημένη ευελιξία και γρήγορη απόκριση, καλύπτοντας τα κενά των ΑΠΕ όταν η παραγωγή τους μειώνεται.
