Τριήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών και επιστροφή πάνω από τις 2.050 μονάδες

Νέα ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Motor Oil, Viohalco, ElvalHalcor - Από τις τραπεζικές μετοχές ξεχώρισαν η Εθνική, η Πειραιώς και η CrediaBank - Άλμα για την Aegean με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα 9μήνου