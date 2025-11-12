Τριήμερο ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών και επιστροφή πάνω από τις 2.050 μονάδες
Νέα ρεκόρ για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ, Motor Oil, Viohalco, ElvalHalcor - Από τις τραπεζικές μετοχές ξεχώρισαν η Εθνική, η Πειραιώς και η CrediaBank - Άλμα για την Aegean με ώθηση από τα ισχυρά αποτελέσματα 9μήνου
Την τρίτη συνεχόμενη άνοδό του κατέγραψε το ελληνικό χρηματιστήριο, με τους αγοραστές να έχουν τα ηνία καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών, οδηγώντας τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 2.050 μονάδες για πρώτη φορά από τα μέσα του περασμένου Οκτωβρίου. Οι πυκνές επιχειρηματικές εξελίξεις και τα αποτελέσματα 9μήνου των εισηγμένων έδωσαν τον τόνο, ενώ βελτιωμένο είναι το κλίμα και στο εξωτερικό λόγω του τερματισμού του shutdown στις ΗΠΑ.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (12/11), ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 29,14 μονάδες ή +1,44% και έκλεισε στις 2.053,58 μονάδες. Σε περίπου 21 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.033,96 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.055,16 μονάδες. Πρόκειται για το υψηλότερο κλείσιμο από τις 14 Οκτωβρίου (2.056,86 μονάδες). Το τελευταίο τριήμερο έχει κερδίσει σωρευτικά +3,36%. Η άνοδος εντός του Νοεμβρίου διαμορφώνεται σε +2,93% και η φετινή απόδοση ανέρχεται σε +39,73%.
Το αγοραστικό ενδιαφέρον εξαπλώθηκε σε όλο το ταμπλό, με την Εθνική, την Πειραιώς και την CrediaBank να ξεχωρίζουν από τις τραπεζικές μετοχές. Σε νέο υψηλό 26 ετών έκλεισε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, υπερβαίνοντας τα 24 ευρώ για πρώτη φορά από το τέλος Δεκεμβρίου 1999 – αρχές Ιανουαρίου 2000. Κέρδη σημείωσε και η ΔΕΗ, η οποία διεύρυνε το ρεκόρ 16 ετών. Σημαντικά ενισχύθηκε και η Motor Oil, που έφτασε σε υψηλό 18 μηνών. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν επίσης η Viohalco και η ElvalHalcor, κλείνοντας σε ιστορικό υψηλό και νέο ρεκόρ 18ετίας, αντίστοιχα. Ράλι έκανε η Aegean με ώθηση από την αύξηση κατά +12% στα καθαρά κέρδη 9μήνου, τα οποία έφτασαν τα 148 εκατ. ευρώ.
Πρεμιέρα για το ομόλογο της Lamda Development – Η προσοχή και σε Fitch, Euronext
Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια προσφορά για το 7ετές ομόλογο της Lamda Development, με τη διαδικασία να διαρκεί έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι στόχος είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ (ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ), ενώ το εύρος απόδοσης έχει οριστεί μεταξύ 3,8% και 4,1%. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το ομόλογο θα διατεθούν κατά κύριο λόγο στα έργα εντός του Μητροπολιτικού Πόλου του Ελληνικού με έμφαση στις οικιστικές αναπτύξεις, οι οποίες θα «τρέξουν» από την εταιρεία έως το 2030.
Τα οικονομικά μεγέθη γ’ τριμήνου και εννεαμήνου ανακοινώνουν αύριο Πέμπτη 13 Νοεμβρίου ο ΟΤΕ, η HELLENiQ ENERGY και η Austriacard Holdings. Όσον αφορά το πρόγραμμα της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ως εξής: Δευτέρα 17 Νοεμβρίου – ElvalHalcor, Lavipharm, Τρίτη 18 Νοεμβρίου – ΔΕΗ, Trade Estates, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου – Motor Oil, Cenergy, Quest, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου – CrediaBank, Κρι Κρι, Ideal, Alpha Trust Ανδρομέδα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου – Premia Properties.
Την ερχόμενη Παρασκευή 14 Νοεμβρίου η Fitch Ratings θα προχωρήσει στην αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας. Ο αμερικανικός οίκος βαθμολογεί τη χώρα με «BBB-» και θετικές προοπτικές (outlook) και θα κλείσει τον κύκλο των αξιολογήσεων της φετινής χρονιάς. Την προηγούμενη εβδομάδα η Scope αναβάθμισε το outlook σε θετικό, κρατώντας σταθερό το rating σε «ΒΒΒ».
Η προσοχή παραμένει στραμμένη στην ΕΧΑΕ, καθώς στις 17 Νοεμβρίου λήγει η δημόσια πρόταση της Euronext. Υπενθυμίζεται ότι ο πανευρωπαϊκός όμιλος κατέβασε τον πήχη της στο 50%+1 μετοχή, μειώνοντας το απαιτούμενο ποσοστό αποδοχής από 67% που ήταν προηγουμένως. Η αναθεωρημένη δημόσια πρόταση για την εξαγορά της ΕΧΑΕ έχει εγκριθεί και από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Θετικό μομέντουμ στις διεθνείς αγορές – Νέο ρεκόρ για τον Dow Jones
Διττή εικόνα παρουσίασε χθες η Wall Street. Ο Dow Jones έφτασε μία ανάσα μακριά από το ρεκόρ των 48.000 μονάδων με «όχημα» την προοπτική λήξης του shutdown. Από την άλλη μεριά, αρκετές τεχνολογικές μετοχές δέχθηκαν πιέσεις, με την ανησυχία για τις αποτιμήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης να επανέρχεται στο προσκήνιο. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και σήμερα. Ο Dow Jones κερδίζει +0,8% και διαπραγματεύεται στις 48.300 μονάδες, σε νέο ιστορικό υψηλό, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά -0,3%.
Σε ανοδική τροχιά διατηρούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, λαμβάνοντας ώθηση από την επικείμενη άρση του shutdown στις ΗΠΑ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται κατά +0,9%, ο γερμανικός DAX κινείται υψηλότερα κατά +1,4%, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει άνοδο +1,5%, και ο βρετανικός FTSE 100 κερδίζει +0,3%.
