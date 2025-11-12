Βοήθημα ύψους 700 ευρώ και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ - Ποιοι πληρώνονται σήμερα
Βοήθημα ύψους 700 ευρώ και 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ - Ποιοι πληρώνονται σήμερα
Χρηματικό βοήθημα 138.100 ευρώ σε 183 τρίτεκνες και 10 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες
Βοήθημα ύψους 700 και 1.000 ευρώ σε τρίτεκνες και σε πολύτεκνες δικαιούχες αγρότισσες μητέρες πληρώνει σήμερα ο ΟΠΕΚΑ.
Αυτή είναι η δεύτερη πληρωμή του εν λόγω βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ που γίνεται σε τρίτεκνες και πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες. Παράλληλα επισημαίνεται 138.100 ευρώ συνολικά χορηγούνται σε 183 τρίτεκνες και 10.000 ευρώ σε 10 πολύτεκνες μητέρες.
Η πίστωση αυτή θα γίνει στους τραπεζικούς λογαριασμούς που γνωστοποίησαν στον ΟΠΕΚΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους.
Υπενθυμίζεται ότι για το έτος 2025, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.350.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται σε 2.500 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες.
