Ο Τσίπρας, τα περιστέρια και η γυροβολιά στο Πρώτο Θέμα, ο Μητσοτάκης και ο σταυραετός, ο μαινόμενος Καραχάλιος, ο Σαμαράς και οι ακροδεξιοί

Το ρεπορτάζ λοιπόν, που για την ώρα δεν διαψεύδεται από τον εκδοτικό οίκο ή τις πηγές Αλέξη, αναφέρει διάφορα για την αδειοδότηση των καναλιών και τον Νίκο Παππά. Ο Τσίπρας γράφει εν είδει αυτοκριτικής αλλά και ολίγον καυχόμενος ότι υπήρξε πολύ επιθετικός με τους καναλάρχες που τους έβαλε σε κάτι δωματιάκια για τον διαγωνισμό αδειών κ.λπ. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του ρεπορτάζ όμως του documento.gr είναι για το πώς διηγείται ο Αλέξης την ημέρα αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γράφει λοιπόν «τα ξημερώματα της 29 Ιουνίου 2023, την ημέρα δηλαδή που ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως παραιτείται από Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως περιγράφει ο Αλέξης, ξύπνησε από έναν θόρυβο στο μπαλκόνι που οφειλόταν σε ένα παγιδευμένο περιστέρι. Το περιστέρι δεν μπορούσε να πετάξει γιατί χτυπούσε σε ένα διάφανο προστατευτικό τζάμι στο μπαλκόνι. Ο Αλέξης Τσίπρας το έπιασε στα χέρια και το βοήθησε να πετάξει πάνω από το γυάλινο φράγμα. Επιστρέφοντας στο δωμάτιο εξήγησε στη σύζυγό του τι έχει γίνει και συμπλήρωσε ''Απίστευτο και σημαδιακό. Τώρα πια είμαι απόλυτα σίγουρος για την απόφασή μου''».Περιστέρια…-Όπως καταλαβαίνετε πλέον τα περιστέρια είναι κάτι που έχουν συμβολίσει κυριολεκτικά τη ζωή του Αλέξη, για να σας θυμίσω ότι ένα περιστέρι κάθισε στο κεφάλι του στα Θεοφάνεια του 2015 στον Πειραιά και μετά από λίγες ημέρες έγινε πρωθυπουργός και ένα περιστέρι ήρθε στο μπαλκόνι του και αισθάνθηκε το ίδιο ελεύθερος με αυτό όταν το απελευθέρωσε και απελευθερώθηκε κι αυτός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μου φαίνεται ότι μάλλον εγώ πιο πολύ συμπαθώ τον ΣΥΡΙΖΑ από τον ίδιο τον Τσίπρα.Ο Μητσοτάκης και ο σταυραετός-Τώρα το απόσπασμα αυτό από το βιβλίο Τσίπρα μού λέει η πηγή μου (Μ.Μ) ήρθε χθες σε γνώση του Κ.Μ. Δηλαδή του το έστειλαν και το διάβασε και μάλιστα κάποιος που ήταν μαζί του στην περιοδεία του μου είπε ότι το σχολίασε χαριτολογώντας «και εγώ το 2016 απελευθέρωσα έναν σταυραετό που εγκλωβίστηκε σπίτι μου στα Χανιά και είπα στη Μαρέβα ότι θα γίνω αρχηγός της ΝΔ!».Γυροβολιά στο Πρώτο Θέμα…-Χθες πάντως στο podcast που έκανε για promo του βιβλίου του ο Αλέξης μας ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που δεν μπορεί… να πάει να πιει ένα ποτό λόγω δημοσιότητας και απάντησε ότι τώρα με τα κινητά δεν μπορείς να πας… να ρίξεις και μία γυροβολιά σ’ ένα ρεμπετάδικο, γιατί θα σε βγάλει την ίδια στιγμή το Πρώτο Θέμα. Ευχαριστούμε για τη διαφήμιση!Καραχάλιος μαινόμενος-Λοιπόν πάμε στο άλλο hot θέμα της ημέρας που βγήκε από έναν δικό μας, τον Γιώργο Ευγενίδη, ο οποίος εργάζεται και στο ραδιόφωνο του Alpha και ο οποίος πήρε χθες συνέντευξη από τον Νίκο Καραχάλιο. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Καραχάλιο, αλλά φαντασιόπληκτος δεν είναι. Και, όπως τα λέει πλέον πολύ ανοιχτά, το επίκεντρο των ζυμώσεων για το κόμμα Καρυστιανού ήταν το γραφείο της δικηγόρου της Μαρίας Γρατσία, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Το "κονέ" με μεγάλες προσωπικότητες τύπου Νίκου Νικολόπουλου (ΝικΝικ) έκανε ο άντρας της Γρατσία που ήταν -όπως και η ίδια παλιότερα- στη ΝΔ και τους γνώριζε, ενώ στον πυρήνα των ανθρώπων που ήρθαν κοντά της ήταν και άλλες μορφές του κινήματος. Για παράδειγμα, ο γιατρός Κούβελας που ήταν κόντρα στα εμβόλια, ένας Μιχάλης Πατσίκας που ήταν μπροστάρης για το Μακεδονικό και είχε ξεπεταχτεί από τη Σπίθα του Μίκη Θεοδωράκη κ.ά. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Καραχάλιος λέει ότι κλήθηκε στις αρχές Ιουλίου για να δώσει συμβουλές και να οργανώσει την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού, ενώ έγιναν επικοινωνιακές και οργανωτικές συζητήσεις και επελέγησαν τα Χανιά, πατρίδα του Μητσοτάκη και άλλων πρώην πρωθυπουργών, ως σημείο αναφοράς. Η μέρα επίσης επελέγη προσεκτικά, δηλαδή η 24η Ιουλίου που είναι η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Όσοι τα έζησαν θυμούνται εκείνο το απόγευμα τον Καραχάλιο να παίρνει τηλέφωνα καναλάρχες και διευθυντές ειδήσεων που γνώριζε για να στείλουν κάμερες στο λιμάνι των Χανίων. Μάλιστα, από νωρίς πήρε τα εφτάρια δελτία (Alpha, ANT1, Open) και μετά τα οχτάρια (Mega, Star, ΣΚΑΪ), αλλά και το Κρήτη TV και βεβαίως υπήρξε ανταπόκριση. Αλλά, ενώ ο Καραχάλιος ήταν στη μια άκρη του χώρου που είχε προβλεφθεί για την εκδήλωση με κεντρική ομιλήτρια την Καρυστιανού, πήγαν οι δημοσιογράφοι και του είπαν ότι η ίδια εμφανίστηκε και είπε στις κάμερες "ποιος τα λέει αυτά ότι κάνω κόμμα;". Βεβαίως, από τον Ιούλιο και μετά η σχέση τους συνεχίστηκε, δεν διεκόπη, και ο Καραχάλιος ανέλαβε να κάνει προετοιμασίες για ονόματα του κόμματος, logo κ.λπ. Μάλιστα, λέει ότι πήρε τηλέφωνο και τους δημοσκόπους, ζητώντας τους να συμπεριλάβουν στα ερωτηματολόγιά τους πιο συγκεκριμένα ερωτήματα για τα νέα κόμματα για να φανεί η δυναμική της Καρυστιανού. Το κρεσέντο του Καραχάλιου και οι αποκαλύψεις που κάνει με ονόματα και στοιχεία για τις προετοιμασίες του κόμματος Καρυστιανού έχει ενδιαφέρον, να δούμε αν θα απαντηθούν από την πλευρά της.Μητσοτάκης-Στυλιανίδης-Με δεδομένα τα πυρά του Σαμαρά, αλλά και τον γενικότερο εκνευρισμό του Καραμανλή (Ραφήνα), η χθεσινή εικόνα του Κ.Μ στην περιοδεία που έκανε στη Ροδόπη μαζί με τον πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη έχει αξία. Ο Στυλιανίδης βεβαίως δεν είναι "εύκολος", καθώς υπέγραψε την ερώτηση των "11' για το ρεύμα, όμως δεν θέλει και να βγει στο αντάρτικο.Δεξιά πυρά στον Σαμαρά