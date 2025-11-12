Ο Τσίπρας, τα περιστέρια και η γυροβολιά στο Πρώτο Θέμα, ο Μητσοτάκης και ο σταυραετός, ο μαινόμενος Καραχάλιος, ο Σαμαράς και οι ακροδεξιοί
Χαίρετε, λοιπόν σήμερα θα ξεκινήσω με το leak, διαρροή ελληνιστί, που έγινε στο βιβλίο του αρχηγού μας Αλέξη και συγκεκριμένα με ένα μάλλον… μεταφυσικό περιστατικό που διηγείται ο ίδιος, αφού αναφέρω φυσικά την πηγή της διαρροής που είναι το documentο.gr
Το ρεπορτάζ λοιπόν, που για την ώρα δεν διαψεύδεται από τον εκδοτικό οίκο ή τις πηγές Αλέξη, αναφέρει διάφορα για την αδειοδότηση των καναλιών και τον Νίκο Παππά. Ο Τσίπρας γράφει εν είδει αυτοκριτικής αλλά και ολίγον καυχόμενος ότι υπήρξε πολύ επιθετικός με τους καναλάρχες που τους έβαλε σε κάτι δωματιάκια για τον διαγωνισμό αδειών κ.λπ. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του ρεπορτάζ όμως του documento.gr είναι για το πώς διηγείται ο Αλέξης την ημέρα αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γράφει λοιπόν «τα ξημερώματα της 29 Ιουνίου 2023, την ημέρα δηλαδή που ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε πως παραιτείται από Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως περιγράφει ο Αλέξης, ξύπνησε από έναν θόρυβο στο μπαλκόνι που οφειλόταν σε ένα παγιδευμένο περιστέρι. Το περιστέρι δεν μπορούσε να πετάξει γιατί χτυπούσε σε ένα διάφανο προστατευτικό τζάμι στο μπαλκόνι. Ο Αλέξης Τσίπρας το έπιασε στα χέρια και το βοήθησε να πετάξει πάνω από το γυάλινο φράγμα. Επιστρέφοντας στο δωμάτιο εξήγησε στη σύζυγό του τι έχει γίνει και συμπλήρωσε ''Απίστευτο και σημαδιακό. Τώρα πια είμαι απόλυτα σίγουρος για την απόφασή μου''».
Περιστέρια…
-Όπως καταλαβαίνετε πλέον τα περιστέρια είναι κάτι που έχουν συμβολίσει κυριολεκτικά τη ζωή του Αλέξη, για να σας θυμίσω ότι ένα περιστέρι κάθισε στο κεφάλι του στα Θεοφάνεια του 2015 στον Πειραιά και μετά από λίγες ημέρες έγινε πρωθυπουργός και ένα περιστέρι ήρθε στο μπαλκόνι του και αισθάνθηκε το ίδιο ελεύθερος με αυτό όταν το απελευθέρωσε και απελευθερώθηκε κι αυτός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μου φαίνεται ότι μάλλον εγώ πιο πολύ συμπαθώ τον ΣΥΡΙΖΑ από τον ίδιο τον Τσίπρα.
Ο Μητσοτάκης και ο σταυραετός
-Τώρα το απόσπασμα αυτό από το βιβλίο Τσίπρα μού λέει η πηγή μου (Μ.Μ) ήρθε χθες σε γνώση του Κ.Μ. Δηλαδή του το έστειλαν και το διάβασε και μάλιστα κάποιος που ήταν μαζί του στην περιοδεία του μου είπε ότι το σχολίασε χαριτολογώντας «και εγώ το 2016 απελευθέρωσα έναν σταυραετό που εγκλωβίστηκε σπίτι μου στα Χανιά και είπα στη Μαρέβα ότι θα γίνω αρχηγός της ΝΔ!».
Γυροβολιά στο Πρώτο Θέμα…
-Χθες πάντως στο podcast που έκανε για promo του βιβλίου του ο Αλέξης μας ρωτήθηκε πώς αισθάνεται που δεν μπορεί… να πάει να πιει ένα ποτό λόγω δημοσιότητας και απάντησε ότι τώρα με τα κινητά δεν μπορείς να πας… να ρίξεις και μία γυροβολιά σ’ ένα ρεμπετάδικο, γιατί θα σε βγάλει την ίδια στιγμή το Πρώτο Θέμα. Ευχαριστούμε για τη διαφήμιση!
Καραχάλιος μαινόμενος
-Λοιπόν πάμε στο άλλο hot θέμα της ημέρας που βγήκε από έναν δικό μας, τον Γιώργο Ευγενίδη, ο οποίος εργάζεται και στο ραδιόφωνο του Alpha και ο οποίος πήρε χθες συνέντευξη από τον Νίκο Καραχάλιο. Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Καραχάλιο, αλλά φαντασιόπληκτος δεν είναι. Και, όπως τα λέει πλέον πολύ ανοιχτά, το επίκεντρο των ζυμώσεων για το κόμμα Καρυστιανού ήταν το γραφείο της δικηγόρου της Μαρίας Γρατσία, στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Το "κονέ" με μεγάλες προσωπικότητες τύπου Νίκου Νικολόπουλου (ΝικΝικ) έκανε ο άντρας της Γρατσία που ήταν -όπως και η ίδια παλιότερα- στη ΝΔ και τους γνώριζε, ενώ στον πυρήνα των ανθρώπων που ήρθαν κοντά της ήταν και άλλες μορφές του κινήματος. Για παράδειγμα, ο γιατρός Κούβελας που ήταν κόντρα στα εμβόλια, ένας Μιχάλης Πατσίκας που ήταν μπροστάρης για το Μακεδονικό και είχε ξεπεταχτεί από τη Σπίθα του Μίκη Θεοδωράκη κ.ά. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Καραχάλιος λέει ότι κλήθηκε στις αρχές Ιουλίου για να δώσει συμβουλές και να οργανώσει την ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού, ενώ έγιναν επικοινωνιακές και οργανωτικές συζητήσεις και επελέγησαν τα Χανιά, πατρίδα του Μητσοτάκη και άλλων πρώην πρωθυπουργών, ως σημείο αναφοράς. Η μέρα επίσης επελέγη προσεκτικά, δηλαδή η 24η Ιουλίου που είναι η επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Όσοι τα έζησαν θυμούνται εκείνο το απόγευμα τον Καραχάλιο να παίρνει τηλέφωνα καναλάρχες και διευθυντές ειδήσεων που γνώριζε για να στείλουν κάμερες στο λιμάνι των Χανίων. Μάλιστα, από νωρίς πήρε τα εφτάρια δελτία (Alpha, ANT1, Open) και μετά τα οχτάρια (Mega, Star, ΣΚΑΪ), αλλά και το Κρήτη TV και βεβαίως υπήρξε ανταπόκριση. Αλλά, ενώ ο Καραχάλιος ήταν στη μια άκρη του χώρου που είχε προβλεφθεί για την εκδήλωση με κεντρική ομιλήτρια την Καρυστιανού, πήγαν οι δημοσιογράφοι και του είπαν ότι η ίδια εμφανίστηκε και είπε στις κάμερες "ποιος τα λέει αυτά ότι κάνω κόμμα;". Βεβαίως, από τον Ιούλιο και μετά η σχέση τους συνεχίστηκε, δεν διεκόπη, και ο Καραχάλιος ανέλαβε να κάνει προετοιμασίες για ονόματα του κόμματος, logo κ.λπ. Μάλιστα, λέει ότι πήρε τηλέφωνο και τους δημοσκόπους, ζητώντας τους να συμπεριλάβουν στα ερωτηματολόγιά τους πιο συγκεκριμένα ερωτήματα για τα νέα κόμματα για να φανεί η δυναμική της Καρυστιανού. Το κρεσέντο του Καραχάλιου και οι αποκαλύψεις που κάνει με ονόματα και στοιχεία για τις προετοιμασίες του κόμματος Καρυστιανού έχει ενδιαφέρον, να δούμε αν θα απαντηθούν από την πλευρά της.
Μητσοτάκης-Στυλιανίδης
-Με δεδομένα τα πυρά του Σαμαρά, αλλά και τον γενικότερο εκνευρισμό του Καραμανλή (Ραφήνα), η χθεσινή εικόνα του Κ.Μ στην περιοδεία που έκανε στη Ροδόπη μαζί με τον πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ Ευριπίδη Στυλιανίδη έχει αξία. Ο Στυλιανίδης βεβαίως δεν είναι "εύκολος", καθώς υπέγραψε την ερώτηση των "11' για το ρεύμα, όμως δεν θέλει και να βγει στο αντάρτικο.
Δεξιά πυρά στον Σαμαρά
-Με εξαίρεση τη Λατινοπούλου που αυτή την περίοδο έχει και ορισμένα δικαστικά τραβήγματα για τις υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, η συνέντευξη Σαμαρά κινητοποίησε τα άλλα κόμματα της Δεξιάς που άρχισαν το πελέκημα στον Αντώνη. Καλά ο Βελόπουλος, ο οποίος το 2012 και επί ημερών Σαμαρά είχε ενταχθεί στη ΝΔ, αν και δεν είχε πολιτευτεί. Χθες όμως εμφανίστηκε και ο Νατσιός, του οποίου το μαγαζί είναι ούτως ή άλλως σε αποδρομή και δεν θέλει να χάσει και τα "κόζια" στο Άγιο Όρος, όπου ο Σαμαράς έχει παραδοσιακές σχέσεις.
Το ραντεβού με τους αγρότες
-Θα είδατε χθες εικόνες με έξαλλους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη που λογόφεραν με τα ΜΑΤ έξω από το αεροδρόμιο, όπου προσγειώθηκε ο Κ.Μ. Αυτό που δεν είναι γνωστό είναι ότι τις προηγούμενες μέρες τους προτάθηκε να δουν τον πρωθυπουργό, αν ήθελαν, με μια αντιπροσωπεία τους. Όμως αυτοί απάντησαν ότι δεν γίνεται να συμβεί κάτι τέτοιο μέρα πανελλαδικής κινητοποίησης και ενώ οι άλλοι αγρότες ήταν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
Υποχρεωτικό ΑΙ για υπουργούς
-Στα της επίσκεψης Μητσοτάκη στην Κομοτηνή μένω για να σας πω ότι ο Κ.Μ σκέφτεται να κάνει... υποχρεωτική τη μετεκπαίδευση των υπουργών του στο ΑΙ. Συνομιλώντας με τον πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και φοιτητές ορθόδοξους και μουσουλμάνους, άκουσε να του λένε ότι διατίθενται προγράμματα επιμόρφωσης για το ΑΙ και με τη σειρά του αποκάλυψε ότι αυτή την περίοδο κάνει και ο ίδιος ένα απαιτητικό πρόγραμμα μετεκπαίδευσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Και εκεί είπε ότι σκέφτεται να το κάνει υποχρεωτικό και για τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και μάλιστα να εξετάζονται, χωρίς να κλέβουν.
Ιδιωτικά πανεπιστήμια και… καλά κρασιά
-"Drei Professoren – Vaterland verloren" (Τρεις καθηγητές - χάθηκε η πατρίδα) είναι η διάσημη ρήση του Όττο Φον Μπίσμαρκ και αν προσθέσουμε έναν δικηγόρο και μερικούς φοιτητές-συνδικαλιστές, τότε χάθηκε και η μεταρρύθμισή του για την ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων. Αρχικά τα ιδρύματα που κατέθεσαν αιτήσεις στο τέλος Μαρτίου 2025 είδαν τις άδειες λειτουργίας τους να εκδίδονται τέλος Αυγούστου για να λειτουργήσουν τον Σεπτέμβριο. Ενώ όμως η ακαδημαϊκή χρονιά έχει ξεκινήσει και οι φοιτητές θα έπρεπε να βρίσκονται στις αίθουσες και να παρακολουθούν τα μαθήματα, αυτό δεν συμβαίνει επειδή κάποια από τα προγράμματα σπουδών (για τρεις σχολές Νομικής και μια σχολή πληροφορικής) δεν έχουν πιστοποιηθεί αρμοδίως. Η αρμοδιότητα για την αδειοδότηση και πιστοποίηση ανήκει στην Εθνική Αρχή Ανωτάτης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) που προεδρεύει ο πρώην πρύτανης του ΑΠΘ Π. Μήτκας. Στις επιτροπές της ΕΘΑΕΕ για την πιστοποίηση των νομικών σχολών συμμετέχουν όμως εκπρόσωπος του ΔΣΑ (που τάχθηκε κατά της λειτουργίας των σχολών) καθώς και εκπρόσωποι φοιτητών από τις Νομικές του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ.
Η Allwyn προχωρά με PrizePicks και ΟΠΑΠ
-Με άνεση η Allwyn, μητρική του ΟΠΑΠ, εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 1,5 δισ. δολαρίων ΗΠΑ για την εξαγορά της PrizePicks. Η κίνηση αυτή αποτελεί κεντρικό σημείο αναφοράς στο στρατηγικό πλάνο για τη συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, καθώς το νέο σχήμα πέραν της Ευρώπης και της ελληνικής αγοράς θα έχει πολύ αυξημένη παρουσία στην τεράστια αγορά των ΗΠΑ. Η PrizePicks, στην οποία η Allwyn αποκτά μερίδιο 62,3%, αποτελεί μια εταιρεία Fantasy Sports με ενεργή βάση εκατομμυρίων μηνιαίων ενεργών χρηστών σε περισσότερες από 45 αμερικανικές πολιτείες. Αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους παιχνιδιών Daily Fantasy Sports (DFS) στις ΗΠΑ, σημειώνει σταθερά υψηλή διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων και ισχυρή κερδοφορία. Συγκεκριμένα, εμφάνισε προσαρμοσμένο EBITDA 339 εκατ. δολαρίων στη 12μηνη περίοδο έως τον Ιούνιο του 2025, με αύξηση εσόδων άνω του 60% σε ετήσια βάση και με βάση το deal εξαγοράς η επιχειρησιακή αξία της αποτιμάται στα 2,5 δισ. δολάρια. Πρόκειται για τη δεύτερη εξαγορά του ομίλου στις ΗΠΑ μετά την Instant Win Gaming (IWG). Το πολύ σημαντικό είναι πως η PrizePicks, πέραν του ότι συμπληρώνει το χαρτοφυλάκιο της Allwyn, μπορεί να αναπτυχθεί εξαιρετικά δυναμικά, καθώς τα Fantasy Sports θεωρούνται «παιχνίδια δεξιότητας» σε πλείστες ρυθμιστικές περιπτώσεις στις ΗΠΑ, ενώ το αθλητικό στοίχημα αντιμετωπίζεται πολύ διαφορετικά και δεν έχει αδειοδοτηθεί σε όλες τις αμερικανικές πολιτείες. Η συναλλαγή για την PrizePicks αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ σε ό,τι αφορά τη συνένωση των Allwyn και ΟΠΑΠ, προχωρά με τη διάσπαση μέσω απόσχισης του κλάδου τυχερών παιγνίων του ΟΠΑΠ και της εισφοράς του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Όταν διαχειρίζεσαι 107 ξενοδοχεία (στην Ελλάδα)
-Η Hotel Brain του Πάνου Παλαιολόγου, που έφτασε να αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων στη χώρα μας με χαρτοφυλάκιο πάνω από 107 μονάδων σε 38 προορισμούς σε Ελλάδα και Κύπρο, προχωρά στην επόμενη κίνηση. «Γκρουπάρει» όλα τα ξενοδοχεία της στις Κυκλάδες -πρόκειται για 33 υπό διαχείριση μονάδες και τα εισφέρει σε ξεχωριστή, νεοσύστατη, εταιρεία. Από την αποτίμηση που πραγματοποιήθηκε η καθαρή θέση του προσφερόμενου κλάδου που αφορά τα ξενοδοχεία στις Κυκλάδες ανήλθε στα 6,6 εκατ. ευρώ. Η HotelBrain πέρυσι ξεπέρασε τα 120 εκατ. ευρώ σε έσοδα και πέτυχε EBITDA 6,5 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη για το 2025 έσοδα πάνω από τα 145 εκατ. ευρώ.
Πάει για ισχυρό φίνις η Aegean
-Μάλλον παράξενα μισοάδειο έβλεπαν οι αναλυτές το ποτήρι για την Aegean πριν από την ανακοίνωση του τρίτου τριμήνου. Τα οικονομικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις της αεροπορικής εταιρείας ήταν αισθητά καλύτερα διαψεύδοντας όσους έβλεπαν πίεση σε συγκεκριμένες γραμμές του ισολογισμού. Η εταιρεία ανεβαίνοντας στο κύμα μιας εξαιρετικής χρονιάς για τον τουρισμό φέτος, πέτυχε στο 9μηνο βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας, αύξηση στα προ φόρων (+14%) και μετά φόρων κέρδη (+12%), μετέφερε 5% περισσότερους σε σχέση με την περσινή περίοδο, ενώ στο τρίτο τρίμηνο -παρά την αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας- τα κέρδη επηρεάστηκαν κυρίως λόγω της μερικής ανάκαμψης του δολαρίου που επηρέασε τις αποτιμήσεις των μελλοντικών υποχρεώσεων από μισθώσεις των αεροσκαφών στον ισολογισμό του ομίλου. Όσο για το ταμείο, ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ. Και όλα αυτά ενώ συμπληρώθηκαν δύο χρόνια σημαντικής επίδρασης στα κόστη της εταιρείας λόγω των προληπτικών ελέγχων στους κινητήρες GTF των νέων αεροσκαφών της. Η διοίκηση, μάλιστα, εκτίμησε έπειτα από πρόσφατη ενημέρωση από την Pratt & Whitney πως ο κύκλος των ελέγχων θα διαρκέσει ακόμη 30 μήνες έως ότου ολοκληρωθεί. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό βαίνει πως εκτόνωση, με μείωση του αριθμού των αεροσκαφών που βρίσκονται σήμερα εκτός πτήσεων από το φθινόπωρο του 2026. Όσο για το τέλος της χρονιάς, η Aegean πάει για ισχυρό φίνις ενισχύοντας τη συχνότητα και τη χωρητικότητα σε δρομολόγια εσωτερικού και εξωτερικού και προσθέτοντας νέα δρομολόγια κυρίως στη Μέση Ανατολή.
Η ξαφνική αφύπνιση της AustriaCard
-Αύριο ανακοινώνει αποτελέσματα εννεαμήνου η AustriaCard και πηγές από την εταιρεία αφήνουν να εννοηθεί ότι τελικά θα επιβεβαιωθεί η εκτίμηση της διοίκησης πως τα απογοητευτικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου αποτελούν παρελθόν και επανέρχεται η ανοδική τάση. Υπενθυμίζεται ότι η χρηματιστηριακή αγορά είχε δεχθεί ψυχρολουσία, με τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου που εμφάνισαν μείωση καθαρής κερδοφορίας κατά -50,5% (από 5,2 σε 2,6 εκατ. ευρώ) και του κύκλου εργασιών κατά -10% (από 91,8 σε 82,6 εκατ. ευρώ), χωρίς να έχει προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση από τη διοίκηση. Η πτώση τότε είχε αποδοθεί στην υποχώρηση της τουρκικής αγοράς καρτών πληρωμών, λόγω εξομάλυνσης των υψηλών αποθεμάτων σε τραπεζικές κάρτες. Όλα αυτά φαίνεται πως έχουν ξεπεραστεί γι’ αυτό τις τελευταίες μέρες η μετοχή κινείται δειλά δειλά ανοδικά, στα 5,11€ (+2,2%) και την κεφαλαιοποίηση στα 184,3 εκατ. ευρώ. Τα αυριανά αποτελέσματα θα δείξουν αν η πρόσφατη άνοδος της μετοχής οφείλεται στο χαμηλό Ρ/Ε η αποτελεί απλώς μια τεχνική αντίδραση στα υπερπουλημένα επίπεδα.
Η φόρα της ΤΙΤΑΝ, το ρεκόρ της ΓΕΚ και η Aktor που «βλέπει» τα 10 ευρώ
-Ο βιομηχανικός τομέας είχε την τιμητική του στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κρατώντας το σε ανοδική τροχιά. Η Titan πήρε φόρα από το πλάνο ανάπτυξης που παρουσίασε η διοίκηση στο πλαίσιο του Investor Day, ανεβάζοντας σημαντικά τον πήχη για τα οικονομικά της μεγέθη έως το 2029. Η μετοχή της τσιμεντοβιομηχανίας επέστρεψε πάνω από τα 42 ευρώ για πρώτη φορά σε βάθος 7 μηνών. Ανεβασμένος ήταν και ο τζίρος, ο οποίος ξεπέρασε τα 12,5 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 300.000 τεμάχια. Στην περίπτωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ανθεκτικότητα που επέδειξε απέναντι στις πρόσφατες απώλειες του ΧΑ την κράτησε κοντά στις πολυετείς κορυφές της. Μάλιστα, την Τρίτη έκλεισε στα 23,46 ευρώ που συνιστούν ρεκόρ 26 ετών, ενώ άγγιξε τα 23,56 ευρώ στα υψηλά ημέρας. Επόμενος στόχος τα 24 ευρώ που έχει να δει από σε επίπεδο κλεισίματος από τον Δεκέμβριο του 1999, την ώρα που οι αναλυτές βλέπουν τη μετοχή ακόμη και πάνω από τα 30 ευρώ. Η Aktor «κλείδωσε» την παρουσία της πάνω από τα 9 ευρώ και διεύρυνε το ρεκόρ 22 ετών. Χθες σταμάτησε στα 9,27 ευρώ, έφτασε έως τα 9,39 ευρώ στα υψηλά ημέρας και αρχίζει να «βλέπει» τα 10 ευρώ για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2004. Στους πρωταγωνιστές συμπεριλαμβάνεται η Cenergy Holdings, η οποία ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της διήμερης πτώσης που προηγήθηκε. «Πάτησε» ξανά σε τιμές άνω των 15 ευρώ και έκλεισε κοντά στο ιστορικό υψηλό της, με κεκτημένη ταχύτητα από την ένταξή της στον MSCI Greece Small Cap.
Οι τράπεζες δεν είχαν κέφι
-Κατά τη διάρκεια της πτωτικής προηγούμενης εβδομάδας είχε παρατηρηθεί ιδιαίτερα αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα στον τραπεζικό κλάδο που «υπέφερε». Όσο έπεφταν οι τραπεζικές μετοχές τόσο ανέβαινε ο τζίρος στον κλάδο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την περασμένη Παρασκευή όπου από τα 256 εκατ. ευρώ του τζίρου, τα 156 αφορούσαν τις 4 συστημικές τράπεζες. Προχθές, Δευτέρα, ο κλάδος αντέδρασε με δυναμική άνοδο και χθες στο ξεκίνημα της συνεδρίασης, η νέα άνοδος των συστημικών τραπεζών προσέφερε την ευκαιρία για αξιόλογα βραχυπρόθεσμα κέρδη. Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος του έτους, κάθε κατοχύρωση κερδών είναι επιβεβλημένη. Οι βραχυπρόθεσμοι πωλητές αναχαίτισαν τους πρόθυμους αγοραστές γι’ αυτό και οι συναλλαγές χθες περιορίστηκαν στα 199,55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 31,23 εκατ. σε πακέτα που αφορούσαν κυρίως άλλες δεικτοβαρείς μετοχές και λιγότερο τις τράπεζες. Αφού οι τράπεζες δεν είχαν κέφι, ήρθε η Coca Cola, o Όμιλος Βιοχάλκο και άλλες εταιρείες του FTSE 25 να στηρίξουν το θετικό πρόσημο του Γενικού Δείκτη που ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη +0,44% στις 2.024,44 μονάδες. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ (+4,27% στα 3,28 ευρώ) έδωσε το σύνθημα και με την Coca Cola (+1,78% στα €41,18) κράτησαν ψηλά το ηθικό της αγοράς. Βοήθειες προσέφεραν ο ΟΠΑΠ (+1,57% στα 17,5 ευρώ) αλλά και ο ΟΤΕ (+1,40% στα €16,6).
Ελληνικές startups business στην Aμυνα
-Η χθεσινή συνάντηση του ΥπΕθΑ Ν. Δένδια με έξι ελληνικές εταιρείες νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αμυντικής καινοτομίας, σύντομα θα βγάλει αρκετές ειδήσεις. Η Ελλάδα θα επενδύσει σημαντικά ποσά στην αμυντική τεχνολογία και είναι σημαντικό αυτές οι καινοτομίες να έχουν διπλή χρήση (dual use) τόσο σε καιρό πολέμου όσο πολύ περισσότερο σε καιρό ειρήνης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 100% ελληνική εταιρεία Raymetrics του Νίκου Κόντου που έχει ήδη εξασφαλίσει θέση στο απαιτητικό πεδίο των συστημάτων LiDAR για UAVs και τις δορυφορικές επικοινωνίες. Η στρατηγική συμμαχία με την αμερικανική Orion δημιούργησε ένα νέο σύστημα για την ανίχνευση drones που ξεπερνά την παραδοσιακή τηλεσκόπηση. Η τεχνολογία Doppler LiDAR που ενσωματώνει στο Orion, προσφέρει δυνατότητα ανίχνευσης μικρών επανδρωμένων και μη επανδρωμένων οχημάτων και την καθιστά στρατηγικό προμηθευτή σε αγορές όπου η ασφάλεια αεροδρομίων και κρίσιμων υποδομών είναι προτεραιότητα. Ένα άλλο ενδιαφέρον σχέδιο αφορά την πλατφόρμα Orbital Strix για δορυφορικές επικοινωνίες που λειτουργεί ως Optical Ground Station, στον τομέα space-to-earth domain – έναν τομέα που οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναμένεται να επενδύσουν σημαντικά τα επόμενα χρόνια, καθώς η στρατηγική αυτονομία στις επικοινωνίες γίνεται εθνική προτεραιότητα.
Η ΕΤΕπ μέτρησε τις ελληνικές εταιρείες που επενδύουν στην «Πράσινη ενέργεια»
-Η κυβέρνηση διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καλύπτουν αυτή τη στιγμή πάνω από το 50% των αναγκών της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια. Για πρώτη φορά, το 2024, η Ελλάδα έγινε εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πραγματοποίησε ειδική μελέτη και έρευνα για τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε «πράσινη ενέργεια», σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΤΕπ δείχνουν ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της ΕΕ με μόλις 42% των εταιρειών της να έχουν επενδύσει στην πράσινη μετάβαση. Στο ίδιο ακριβώς ποσοστό (42%) είναι και οι ΗΠΑ. Πιο ψηλά στον κατάλογο είναι χώρες όπως η Κροατία (43%) και η Ουγγαρία (44%). Οι ισπανικές και ολλανδικές εταιρείες εμφανίζονται σε ποσοστό 75% να έχουν επενδύσει στην πράσινη μετάβαση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην πρόσβαση που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις σε φθηνή χρηματοδότηση από εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και κοινοτικά προγράμματα. Στην Ελλάδα των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση θεωρείται ακόμη πολυτέλεια ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι συνδεδεμένες με τον Τουρισμό και Ναυτιλία, κλάδοι στους οποίους οι «πράσινες επενδύσεις» είναι δυσανάλογα ακριβές (αντικατάσταση στόλων, ενεργειακές αναβαθμίσεις ξενοδοχείων κ.λπ.). Τέλος, υπάρχει μια ατέλεια σ’ αυτή τη μελέτη της ΕΤΕπ. Χώρες όπως το Λουξεμβούργο (73%) ή το Βέλγιο (71%) φιλοξενούν πολυεθνικούς ομίλους, που διατηρούν εκεί τα κεντρικά γραφεία διοίκησης, αλλά υλοποιούν τις «πράσινες» επενδύσεις τους αλλού.
Το Αττικό Μετρό και το ημιτελές Μετρό του Τελ Αβίβ
-Ο πόλεμος στο Ισραήλ τελείωσε, ήρθε η ώρα για τις business της ειρήνης. Η ελληνική επιχειρηματική αποστολή που επισκέφθηκε το Τελ Αβίβ (4-7 Νοεμβρίου) για το Maritime Med Conference II, φαίνεται πως γύρισε με συγκεκριμένα projects στις αποσκευές. Ένα από τα θέματα που κυριάρχησε στις διμερείς συναντήσεις, ήταν και το ημιτελές Μετρό του Τελ Αβίβ που οι Κινέζοι ανάδοχοι απέτυχαν να ολοκληρώσουν. Εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για την ελληνική τεχνογνωσία, με το Αττικό Μετρό να εμφανίζεται ως πιθανός στρατηγικός σύμβουλος ή και ανάδοχος για κρίσιμα τμήματα του έργου. Η εμπειρία από τις αρχαιολογικές ανασκαφές κατά την κατασκευή του Μετρό Αθήνας αλλά και η εμπειρία του Μετρό Θεσσαλονίκης, θεωρούνται ιδιαίτερα πολύτιμες για μια πόλη όπως το Τελ Αβίβ, που αντιμετωπίζει παρόμοιες προκλήσεις. Το κενό που άφησαν οι Κινέζοι – μετά την αποχώρησή τους λόγω τεχνικών και οικονομικών προβλημάτων – ανοίγει παράθυρο ευκαιρίας για τις ελληνικές κατασκευαστικές. Στελέχη της αποστολής αναφέρουν ότι συζητήθηκαν συγκεκριμένα σενάρια συνεργασίας, από τεχνική υποστήριξη έως ανάληψη τμημάτων του δικτύου. Ήδη στην Αθήνα ετοιμάζονται φάκελοι με συγκεκριμένες προτάσεις.
Οpen house... στη ΒΙΠΕ Σίνδου
-Tον επόμενο μήνα στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώνονται έργα 15 εκατ. ευρώ, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, για ασφαλέστερη περίφραξη, πλήρη οδοφωτισμό και πολλές κάμερες ασφαλείας. Για πρώτη φορά φέτος η ΒΙ.ΠΕ. της Θεσσαλονίκης ανοίγει τις πόρτες της ώστε να ενημερωθούν οι πολίτες για το πώς λειτουργούν οι σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες και κυρίως γιατί οι εκεί εγκατεστημένες επιχειρήσεις καταβάλλουν αμοιβές 40% υψηλότερες στους εργαζομένους τους.
Οι αγορές ανεβαίνουν, ο Γουόρεν Μπάφετ πουλάει
-Για 12 διαδοχικά τρίμηνα η Berkshire Hathaway του Γουόρεν Μπάφετ, εμφανίζει στις λογιστικές της καταστάσεις ότι μειώνει τις θέσεις της σε μετοχές και αυξάνει τα μετρητά διαθέσιμα. Η Berkshire Hathaway διατηρεί $348 δισ. στο ταμείο της κι αυτά είναι περισσότερα από όσα κρατούν μαζί η Apple, η Amazon, η Alphabet και η Microsoft. Τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ τα χρηματιστήρια κάνουν πάρτι και οι δείκτες σπάνε ρεκόρ, η Berkshire Hathaway έχει πουλήσει μετοχές αξίας $184 δισ. Ακόμη και στη μετοχή της Apple, την οποία κάποτε ο Μπάφετ αποκαλούσε «η καλύτερη επιχείρηση στον κόσμο», η επενδυτική του θέση μειώθηκε κατά 600 εκατ. μετοχές ή κατά -67%. Στην τελευταία επιστολή του προς τους μετόχους, ο «σοφός της Ομάχα» επανέλαβε την πολυετή άποψή του ότι οι αποτιμήσεις των μετοχών παραμένουν υψηλές. Πού βάζει τώρα τα λεφτά του ο Γουόρεν Μπάφετ; Το 88% των μετρητών της Berkshire είναι τοποθετημένο σε Αμερικανικά Ομόλογα που αποφέρουν $12 δισ. τον χρόνο. Αν οι αριθμοί είναι απολύτως σωστοί, η Berkshire διατηρεί περισσότερα αμερικανικά ομόλογα από την ίδια την Κεντρική Τράπεζα Fed. Το CNBC λέει ότι η Berkshire Hathaway κατέχει πλέον το 5,6% της συνολικής αγοράς ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Αμερικανικού Δημοσίου. Ο ηλικίας 94 ετών μεγαλοεπενδυτής της Wall Street, ετοιμάζει την οριστική του αποχώρηση από την ενεργό δράση, μέχρι το τέλος του έτους. Το μήνυμά του σήμερα είναι ότι προτιμά να κερδίζει 5,3% τον χρόνο από τα Treasuries, παρά να αγοράζει μετοχές του S&P 500.
