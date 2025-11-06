Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πληρωμές πριν από την Black Friday - Οι επικρατέστερες ημερομηνίες
Ποιες συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 πληρώνονται πιο κοντά στο Black Friday
Την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου 2025. Αυτό σημαίνει ότι οι συνταξιούχοι (μισθωτοί και μη μισθωτοί) θα έχουν λάβει τις συντάξεις Δεκεμβρίου 2025 πριν από την Black Friday, όπου παραδοσιακά υπάρχουν προσφορές και εκπτώσεις.
Φέτος, η Black Friday είναι την Παρασκευή (28/11). Τρεις ημέρες νωρίτερα, την Τρίτη (25/11), αναμένονται οι πρώτες πληρωμές των συντάξεων Δεκεμβρίου 2025. Ο e-ΕΦΚΑ αναμένεται να πιστώσει τα χρήματα στον τραπεζικό λογαριασμό των συνταξιούχων των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ μεταξύ άλλων. Την ίδια ημέρα μπαίνουν και οι επικουρικές συντάξεις στον ιδιωτικό τομέα (είτε πρόκειται για μισθωτούς συνταξιούχους ή μη μισθωτούς).
Αν και θα πληρωθούν τελευταίοι χρονικά, αυτοί οι συνταξιούχοι θα είναι πιο κοντά στην ημέρα που πέφτει η Black Friday 2025.
Ειδικότερα, την Πέμπτη (27/11), αναμένεται να πληρώσει ο e-ΕΦΚΑ τους μισθωτούς συνταξιούχους. Ειδικότερα, θα γίνουν οι πληρωμές συνταξιούχων των τέως ταμείων:
-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
-ΟΤΕ,
-ΔΕΗ,
-ΤΣΕΑΠΓΣΟ,
-ΤΣΠ-ΗΣΑΠ,
-ΝΑΤ,
-ΕΤΑΤ,
-ΕΤΑΠ-ΜΜΕ,
-Τράπεζες και Δημόσιο.
