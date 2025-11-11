Τράπεζα Κύπρου: €353 εκατ. κέρδη στο εννεάμηνο – Αναβαθμίζει το ROTE

Ισχυρή δημιουργία απόδοσης για τους μετόχουςΠληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος για το 2025 ύψους €0.20 ανά συνήθη μετοχή τον Οκτώβριο 2025– Ο στόχος για ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) για το 2025 ύψους 70%5 παραμένει