Τράπεζα Κύπρου: €353 εκατ. κέρδη στο εννεάμηνο – Αναβαθμίζει το ROTE
Ισχυρός νέος δανεισμός ύψους €2,2 δισ. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση
Τα οικονομικά της αποτελέσματα για το εννεάμηνο ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου. Συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά τη φορολογία διαμορφώθηκαν στα 118 εκατ. ευρώ στο γ’ τρίμηνο στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση. Τα κέρδη μετά τη φορολογία ανήλθαν στα €353 εκατ. για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, καταγράφηκαν:
– Ισχυρός νέος δανεισμός ύψους €2,2 δισ. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, αυξημένος κατά 31% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενος κυρίως από τη ζήτηση για δάνεια σε επιχειρήσεις και στον τομέα διεθνών εργασιών
Χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €10.71 δισ, αυξημένο κατά 6% από την αρχή του έτους
– Δείκτης κόστος προς έσοδα στο 35%
– Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 18.4% για το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Βασικά κέρδη ανά μετοχή ύψους €0.81
– Μείωση ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια στο 1.2%
– Χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων ύψους 35 μ.β.
– Καταθετική βάση, στην πλειονότητα της λιανική, ύψους €21.5 δις, αυξημένη κατά 7% σε ετήσια βάση
– Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ύψους 20.5%3 και 25.4%3 αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των κερδών για το γ’ τρίμηνο 2025, μειωμένα για σχετική πρόβλεψη για διανομή
– Οργανική δημιουργία κεφαλαίων 4 ύψους 326 μ.β. κατά το εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025
– Επιτυχής ανατιμολόγηση Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 μειωμένης εξασφάλισης ύψους €300 εκατ., με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο ύψους 4.25%
Ισχυρή δημιουργία απόδοσης για τους μετόχους
Πληρωμή ενδιάμεσου μερίσματος για το 2025 ύψους €0.20 ανά συνήθη μετοχή τον Οκτώβριο 2025
– Ο στόχος για ποσοστό διανομής (‘payout ratio’) για το 2025 ύψους 70%5 παραμένει
