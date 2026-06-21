Λήγει τη Δευτέρα 22/6 η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα - Από την Τρίτη ξεκινούν τα πρόστιμα

Τι περιλαμβάνει ο καθαρισμός οικοπέδου





Από την Τρίτη ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα εν όψει της αντιπυρικής περιόδου ώστε να διαπιστωθεί αν οι ιδιοκτήτες ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση να τα καθαρίσουν από καύσιμη ύλη.







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Η νέα προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα







Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: -Απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα.



-Απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλλων και άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους.



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-Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.



-Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων.



Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των υπόχρεων οικοπέδων καλούνται να αξιοποιήσουν το χρονικό διάστημα της παράτασης και να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.



Εκπνέει τη Δευτέρα 22/6, η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των οικοπέδων Από την Τρίτη ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα εν όψει της αντιπυρικής περιόδου ώστε να διαπιστωθεί αν οι ιδιοκτήτες ανταποκρίθηκαν στην υποχρέωση να τα καθαρίσουν από καύσιμη ύλη.Μέχρι τώρα έχουν δηλωθεί 570.000 καθαρισμοί οικοπέδων.Τα πρόστιμα ξεκινούν από τα 100 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 500 ευρώ. Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης η ποινή είναι φυλάκιση και πρόστιμο 5.000 ευρώ.Η νέα προθεσμία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr/ λήγει στις 22 Ιουνίου.Η υποχρέωση διατήρησης της καθαριότητας δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης, αλλά ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως τα τέλη Οκτωβρίου.-Απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα.-Απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλλων και άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους.-Αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους, ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους.-Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.-Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων.Οι ιδιοκτήτες, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των υπόχρεων οικοπέδων καλούνται να αξιοποιήσουν το χρονικό διάστημα της παράτασης και να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς η απομάκρυνση της καύσιμης ύλης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

Τα πρόστιμα Η μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις καθαρισμού και δήλωσης επισύρει σημαντικές κυρώσεις.



Ειδικότερα:



Πρόστιμο 500 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει δήλωση.

Επιπλέον, πρόστιμο 100 ευρώ επιβάλλεται σε όλους όσοι έχουν προχωρήσει σε καθαρισμό αλλά δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση.



Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.



Σε περιπτώσεις αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω ηλικίας, αναπηρίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αντικειμενικής δυσκολίας, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.



Εάν ο ιδιοκτήτης δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης του οικοπέδου κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ο δήμος μπορεί να επιβάλει πρόστιμο 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.



Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν: -Απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών και κλαδιών που εφάπτονται σε κτίσματα.



-Απομάκρυνση ξερών χόρτων, πεσμένων φύλλων και άλλης καύσιμης φυτικής ύλης από την επιφάνεια του εδάφους.



-Αποκλάδωση των δέντρων και αύξηση του ύψους της κόμης τους, ανάλογα με το είδος και την ηλικία τους.



-Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης.



-Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων, καυστών ή εκρήξιμων υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων.

21.06.2026, 08:41