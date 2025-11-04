Axia Research: Η ΕΤΕ διατηρεί τη δυναμική της – Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου

Σε 287 εκατ. ευρώ προβλέπεται ότι θα ανέλθουν τα καθαρά κέρδη - «Κλειδί» η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου σύμφωνα με τους αναλυτές