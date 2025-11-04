Axia Research: Η ΕΤΕ διατηρεί τη δυναμική της – Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου
Axia Research: Η ΕΤΕ διατηρεί τη δυναμική της – Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου
Σε 287 εκατ. ευρώ προβλέπεται ότι θα ανέλθουν τα καθαρά κέρδη - «Κλειδί» η αξιοποίηση του πλεονάζοντος κεφαλαίου σύμφωνα με τους αναλυτές
Για ανθεκτικά αποτελέσματα γ’ τριμήνου κάνει λόγο η Axia Research σε νέο report της για την Εθνική Τράπεζα, προβλέποντας καθαρά κέρδη 287 εκατ. ευρώ και δείκτη CET1 στο 19,1%. Η τράπεζα παραμένει σε ισχυρή θέση, με ελεγχόμενο κόστος, χαμηλό ρίσκο και σημαντικό κεφαλαιακό πλεόνασμα, σύμφωνα με την χρηματιστηριακή εταιρεία.
Η ETE αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2025 στις 6 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μετά το ισχυρό β’ τρίμηνο, η Axia προβλέπει ένα ακόμη ανθεκτικό τρίμηνο, με συνέχιση των θετικών τάσεων του α’ εξαμήνου, αν και με βραδύτερο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης λόγω εποχικότητας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Axia, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένονται στα 528 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 1% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η πτώση των επιτοκίων πιέζει τα περιθώρια κέρδους (NIM στο 3,7%). Ωστόσο, αντισταθμίζεται μερικώς από τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση (repricing) των καταθέσεων. Ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται στα 400 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 δισ. το α’ εξάμηνο, με τον ετήσιο στόχο των 2,5 δισ. ευρώ να παραμένει εφικτός, χάρη στην αναμενόμενη επιτάχυνση το δ’ τρίμηνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
Η ETE αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2025 στις 6 Νοεμβρίου, πριν από την έναρξη των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Μετά το ισχυρό β’ τρίμηνο, η Axia προβλέπει ένα ακόμη ανθεκτικό τρίμηνο, με συνέχιση των θετικών τάσεων του α’ εξαμήνου, αν και με βραδύτερο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης λόγω εποχικότητας.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Axia, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) αναμένονται στα 528 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά περίπου 1% σε τριμηνιαία βάση, καθώς η πτώση των επιτοκίων πιέζει τα περιθώρια κέρδους (NIM στο 3,7%). Ωστόσο, αντισταθμίζεται μερικώς από τη συνεχιζόμενη ανατιμολόγηση (repricing) των καταθέσεων. Ο καθαρός δανεισμός εκτιμάται στα 400 εκατ. ευρώ, έναντι 1,5 δισ. το α’ εξάμηνο, με τον ετήσιο στόχο των 2,5 δισ. ευρώ να παραμένει εφικτός, χάρη στην αναμενόμενη επιτάχυνση το δ’ τρίμηνο.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού για τη βεντέτα στα Βορίζια
Ο Νίκος Μαραντζίδης στον Δανίκα: «O ΣΥΡΙΖΑ είναι η Ένωση Κέντρου του Μαύρου και ο Τσίπρας, ο Ανδρέας του ’74»
Δύο μαχαιρώματα για οπαδικές διαφορές σε λίγες ώρες στη Χαλκίδα: Νεκρός ένας 23χρονος - Συνελήφθησαν 3 άτομα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα