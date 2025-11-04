Δημήτρης Κουρέτας: Η Θεσσαλία διψά και δεν αντέχει άλλον Daniel
Δημήτρης Κουρέτας: Η Θεσσαλία διψά και δεν αντέχει άλλον Daniel
Ο περιφερειάρχης ζητά επανεκκίνηση των έργων του Αχελώου, σαφές χρονοδιάγραμμα και ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης υδάτων
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με βάση τα υφιστάμενα έργα, μπορεί να αντέξει ένα φαινόμενο «Daniel» διάρκειας έως δώδεκα ωρών, ενώ με την ολοκλήρωση των υπολοίπων έργων, το 2027, η αντοχή του συστήματος θα φτάσει στο 60% με 70% ενός τέτοιου φαινομένου.
Με σαφείς αιχμές και μηνύματα για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων προς την κυβέρνηση αλλά και προς όσους εναντιώνονται στην μερική εκτροπή του Αχελώου, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας παρουσίασε χθες στην Αθήνα το Σχέδιο για την αντιμετώπιση των υδατικών κινδύνων της Θεσσαλίας, υποστηρίζοντας πως «ο Αχελώος είναι μονόδρομος για τη σωτηρία της περιοχής».
Η συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επικείμενη εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 3 Δεκεμβρίου της προσφυγής που κατέθεσαν περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς της αυτοδιοίκησης από την Αιτωλοακαρνανία και τα τοπικά επιμελητήρια, ζητώντας την ακύρωση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Υδάτων (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας.
